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«Уголовщина обернется хайпом»: ростовский блогер спрогнозировала судьбу Блиновской

27 апреля 2023, 12:01
Фото: Ольга Сергеева/cc bysa 4.0/wikimedia.org
«Уголовщина обернется хайпом»: ростовский блогер спрогнозировала судьбу Блиновской

Ростовский блогер рассказала, чем завершится уголовное дело в отношении Блиновской

Любые процессы, которые сегодня происходят вокруг двух крупнейших блогеров — Лерчека и Блиновской, впоследствии они все равно используют для хайпа, сообщила RostovGazeta продюсер онлайн-курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.

Стало известно, что в отношении блогера Елены Блиновской завели уголовное дело из-за уклонения от налогов. Речь идет о баснословной для простых людей сумме - 918 миллионах рублей.  Напомним, что первой в зону внимания правоохранителей попала другая блогер — Валерия Чекалина или Лерчек.

Ростовский блогер Екатерина рассказывает, что прошла многие курсы Елены Блиновской. Ведь для коллег-блогеров стратегия такова, что доступ к курсам предоставляется за рекомендации. В отличии от простых людей, которые вынуждены платить за участие в пределах от четырех до десяти тысяч рублей.

«Блиновская была родоначальником темы „Марафона желаний“. Потом ее идею активно подхватили другие блогеры. Есть такое общественное мнение, и я его разделяю, что все эти уголовные процессы, которые начались в отношении Блиновской и Лерчека, в итоге обернутся одним из элементов хайпа. Ведь когда Чекалину задержали, о ней узнали даже те, кто никогда о ней не слышал. А черный пиар — это тоже пиар», — отмечает Екатерина Бачерикова.

«Есть такое общественное мнение, и я его разделяю, что все эти уголовные процессы, которые начались в отношении Блиновской и Лерчика, в итоге обернутся одним из элементов хайпа», — отмечает Екатерина Бачерикова.
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Собеседница также не исключает, что сейчас на рынке онлайн образования началась кулуарная борьба — ведь это, по ее словам, быстрорастущий, очень прибыльный и хаотично растущий бизнес. 

«Возможно, кто-то другой захотел занять нишу Блиновской. Согласитесь, странно, что сейчас два крупнейших блогера попали в эпицентр внимания правоохранительных структур. Я не думаю, что раньше об их деятельности никто не знал», — резюмирует собеседница.

Ранее RostovGazeta выясняла, как и за что осудили ростовского блогера Гаспара Авакяна. 

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