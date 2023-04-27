Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Стало известно, что в отношении блогера Елены Блиновской завели уголовное дело из-за уклонения от налогов. Речь идет о баснословной для простых людей сумме - 918 миллионах рублей. Напомним, что первой в зону внимания правоохранителей попала другая блогер — Валерия Чекалина или Лерчек.
Ростовский блогер Екатерина рассказывает, что прошла многие курсы Елены Блиновской. Ведь для коллег-блогеров стратегия такова, что доступ к курсам предоставляется за рекомендации. В отличии от простых людей, которые вынуждены платить за участие в пределах от четырех до десяти тысяч рублей.
«Блиновская была родоначальником темы „Марафона желаний“. Потом ее идею активно подхватили другие блогеры. Есть такое общественное мнение, и я его разделяю, что все эти уголовные процессы, которые начались в отношении Блиновской и Лерчека, в итоге обернутся одним из элементов хайпа. Ведь когда Чекалину задержали, о ней узнали даже те, кто никогда о ней не слышал. А черный пиар — это тоже пиар», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Собеседница также не исключает, что сейчас на рынке онлайн образования началась кулуарная борьба — ведь это, по ее словам, быстрорастущий, очень прибыльный и хаотично растущий бизнес.
«Возможно, кто-то другой захотел занять нишу Блиновской. Согласитесь, странно, что сейчас два крупнейших блогера попали в эпицентр внимания правоохранительных структур. Я не думаю, что раньше об их деятельности никто не знал», — резюмирует собеседница.
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