«Блиновская была родоначальником темы „Марафона желаний“. Потом ее идею активно подхватили другие блогеры. Есть такое общественное мнение, и я его разделяю, что все эти уголовные процессы, которые начались в отношении Блиновской и Лерчека, в итоге обернутся одним из элементов хайпа. Ведь когда Чекалину задержали, о ней узнали даже те, кто никогда о ней не слышал. А черный пиар — это тоже пиар», — отмечает Екатерина Бачерикова.