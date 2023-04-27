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Published Сегодня, 15:53
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В четверг, 27 апреля, около 13.15 мск в Ростовской области на 935-м километре М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовиков.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ГАЗ» утратил контроль над управлением и врезался в стоящий «СЗАП» (полуприцеп «КамАЗ»), после чего повалился на бок.
Оба транспортных средства получили повреждения, но никто не пострадал. Однако транспортное полотно в зоне аварии, по снимкам и сообщениям очевидцев, засыпало плодоовощной продукцией, в частности яблоками и томатами.