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В Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками

27 апреля 2023, 15:53
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками
В Ростовской области трассу под Каменском-Шахтинском завалило фруктами и овощами после столкновения «ГАЗ» с «КамАЗ», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В четверг, 27 апреля, около 13.15 мск в Ростовской области на 935-м километре М-4 «Дон» произошла авария с участием двух грузовиков.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ГАЗ» утратил контроль над управлением и врезался в стоящий «СЗАП» (полуприцеп «КамАЗ»), после чего повалился на бок.

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Оба транспортных средства получили повреждения, но никто не пострадал. Однако транспортное полотно в зоне аварии, по снимкам и сообщениям очевидцев, засыпало плодоовощной продукцией, в частности яблоками и томатами.

Фото: ГИБДД РО

Ранее в Ростовской области из-за сердечного приступа водителя перевернулась фура.

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