Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В параде Победы на Театральной площади в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот». Помимо них, впервые в военном параде в городе проедут расчетно-аналитические машины РХБ защиты «УКСОД-Т» и спецтранспорт ГАЗ-233114 «ТИГР» ВАИ.
Традиционно колонны будут включать военную технику временем ВОВ, а также современные танки и техника войск противовоздушной обороны. В составе пеших парадных расчетов примут участие военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.
Вечером 9 Мая с огневых позицией на левом берегу реки Дон будет произведен праздничный салют.
Напомним, ранее в Ростове отменили праздничный концерт в честь 9 Мая.