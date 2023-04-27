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В параде в честь 9 Мая в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот»

27 апреля 2023, 08:13
Фото: mil.ru
В параде в честь 9 Мая в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот»
В этом году в парада в честь Дня Победы в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот», рассказали в правительстве региона.

В параде Победы на Театральной площади в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот». Помимо них, впервые в военном параде в городе проедут расчетно-аналитические машины РХБ защиты «УКСОД-Т» и спецтранспорт ГАЗ-233114 «ТИГР» ВАИ.

Традиционно колонны будут включать военную технику временем ВОВ, а также современные танки и техника войск противовоздушной обороны. В составе пеших парадных расчетов примут участие военнослужащие Минобороны, МВД, Погрануправления ФСБ России, Нацгвардии, МЧС, кадеты и юнармейцы.

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Вечером 9 Мая с огневых позицией на левом берегу реки Дон будет произведен праздничный салют.

Напомним, ранее в Ростове отменили праздничный концерт в честь 9 Мая.

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