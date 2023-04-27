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В Ростове будут судить предпринимательницу, продающую опасную водку с метанолом

27 апреля 2023, 16:52
Фото: pxhere.com
В Ростове будут судить предпринимательницу, продающую опасную водку с метанолом
В Ростове направят в суд уголовное дело против пожилой предпринимательницы, которая продавала контрафактную водку, опасную для здоровья, подробностями поделились в СУ СК РФ по Ростовской области.

В Ростове следователи закончили расследовать уголовное дело против предпринимательницы, которая обвинялась в хранении и сбыте алкогольной продукции, опасной для здоровья и жизни потребителей.

Следователи представили версию, согласно которой в феврале текущего года 62-летняя предпринимательница незаконно купила партию контрафактного алкоголя на реализацию под видом водки. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли в магазине женщины более сотни бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Силовики «накрыли» цех с паленой водкой в промзоне на окраине Ростова
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Эксперт заключил, что жидкость в бутылках не являлась водкой, она также не соответствовала требованиям, предъявляемым к безопасности алкоголя, поскольку в веществе обнаружили микропримеси метилового спирта — метанола. В ходе допроса ростовчанка полностью признала свою вину.

Теперь ее дело рассмотрят в суде по существу.

Ранее силовики нашли цех в паленой водкой в промзоне Ростова.

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