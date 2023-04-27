В Ростове будут судить предпринимательницу, продающую опасную водку с метанолом

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В Ростове следователи закончили расследовать уголовное дело против предпринимательницы, которая обвинялась в хранении и сбыте алкогольной продукции, опасной для здоровья и жизни потребителей.
Следователи представили версию, согласно которой в феврале текущего года 62-летняя предпринимательница незаконно купила партию контрафактного алкоголя на реализацию под видом водки. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли в магазине женщины более сотни бутылок со спиртосодержащей жидкостью.
Эксперт заключил, что жидкость в бутылках не являлась водкой, она также не соответствовала требованиям, предъявляемым к безопасности алкоголя, поскольку в веществе обнаружили микропримеси метилового спирта — метанола. В ходе допроса ростовчанка полностью признала свою вину.
Теперь ее дело рассмотрят в суде по существу.
Ранее силовики нашли цех в паленой водкой в промзоне Ростова.