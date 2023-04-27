В Ростове будут судить предпринимательницу, продающую опасную водку с метанолом

Следователи представили версию, согласно которой в феврале текущего года 62-летняя предпринимательница незаконно купила партию контрафактного алкоголя на реализацию под видом водки. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли в магазине женщины более сотни бутылок со спиртосодержащей жидкостью.