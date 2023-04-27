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В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик с 26 апреля

27 апреля 2023, 06:11
Фото: jordan-spalding/unsplash
В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик с 26 апреля
В Ростове-на-Дону идет розыск 10-летнего мальчика, который не вернулся домой, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
Фото: /vk.com/lizaalert_rostov

Известно, что ребенок в среду, 26 апреля, ушел из дома и до сих пор не вернулся. Где он может находиться, остается загадкой, в данный момент идет розыск.

Пропавший худощавого телосложения, его рост составляет 1,4 метра, у него светло-русые волосы. Когда он уходил из дома, на нем были надеты черная куртка, спортивный костюм, футболка и шапка.

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Всех, кто может помочь в розыске ребенка, попросили обращаться по номеру 112. Пользователи в комментариях написали, этот мальчик якобы пропадал раньше, но официального подтверждения этой информации нет, она уточняется. 

Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля. 

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