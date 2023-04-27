Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Известно, что ребенок в среду, 26 апреля, ушел из дома и до сих пор не вернулся. Где он может находиться, остается загадкой, в данный момент идет розыск.
Пропавший худощавого телосложения, его рост составляет 1,4 метра, у него светло-русые волосы. Когда он уходил из дома, на нем были надеты черная куртка, спортивный костюм, футболка и шапка.
Всех, кто может помочь в розыске ребенка, попросили обращаться по номеру 112. Пользователи в комментариях написали, этот мальчик якобы пропадал раньше, но официального подтверждения этой информации нет, она уточняется.
Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля.