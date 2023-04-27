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В Ростове на Западном до 1 июля появится еще один светомузыкальный фонтан

27 апреля 2023, 13:22
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на Западном до 1 июля появится еще один светомузыкальный фонтан
В Ростове на Западном жилом массиве собираются установить еще один светомузыкальный фонтан в парке «Сказка», об этом объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова рассказал, что в городе начали установку оборудования для нового светомузыкального пешеходного фонтана в парке «Сказка», расположенном на ЗЖМ.

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Завершение работ запланировано на второй квартал 2023 года — до 1 июля. Этот фонтан станет третьим в Ростове — аналогичные расположены в парках «Левобережном» и имени города Плевен.

Напомним, летом прошлого года горожане назвали самым красивым фонтаном Ростова «Атлантов», которые установлены на Театральной площади.

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