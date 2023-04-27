Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Глава администрации Ростова рассказал, что в городе начали установку оборудования для нового светомузыкального пешеходного фонтана в парке «Сказка», расположенном на ЗЖМ.
Завершение работ запланировано на второй квартал 2023 года — до 1 июля. Этот фонтан станет третьим в Ростове — аналогичные расположены в парках «Левобережном» и имени города Плевен.
Напомним, летом прошлого года горожане назвали самым красивым фонтаном Ростова «Атлантов», которые установлены на Театральной площади.