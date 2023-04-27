Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Сервис Superjob провел исследование среди 1,6 тысячи россиян, чтобы выяснить, какая пенсия удовлетворила бы потребности работающего населения.
По мнению ростовчан, хорошей суммой стала бы выплата в размере 45,7 тысячи рублей, среднероссийский показатель при этом оказался на две тысяч рублей больше.
Авторы исследования отметили, что в декабре прошлого года средний размер пенсии по стране составлял 18,5 тысячи рублей — это более чем в два раза меньше заявленной россиянами суммы.
Более того, с ноября прошлого года размер желаемой пенсии ростовчан вырос на 1,2 тысячи рублей, и это существенная разница, учитывая, что за последние четыре года этот показатель вырос всего на 6,3 тысячи рублей — с 39,4 тысячи рублей.
При этом самые скромные запросы по пенсии оказались у жителей Ярославля, им достаточно 42 тысяч рублей. Высокие ожидания по пенсиям оказались у москвичей, которые хотят получать не меньше 50 тысяч рублей.
Компания «Автодор» предупредила автомобилистов о грядущем росте трафика легковых автомобилей на трассе М-4 «Дон», который должен увеличиться в майские праздники в 2,5 раза.
Водителей уточнили, что тенденция к росту транспортного потока будет наблюдаться с 28 апреля по 9 мая, в пиковые дни автомобилей станет в три раза больше.
Обращаем внимание на то, что в 2022 году платные участки М-4 «Дон» от Москвы до Черного моря признали самыми загруженными по интенсивности движения, а потому водителей просят проверять интенсивность движения на дорогах перед дальними поездками к курортам Краснодарского края.
В четверг, 27 апреля, жителям Ростова-на-Дону напомнили, что в городе начинаются гидравлические испытания теплосетей перед грядущим отопительным сезон. Это значит, что ближайшие недели без горячей воды останутся жители центра города и ЗЖМ.
Власти сообщают, что в настоящий момент без горячей воды остались дома по улицам Малюгиной, 21-й Линии, Береговой, Пушкинской и проспекту Соколова.
Полный график отключений можно изучить по ссылке.
На днях теплоснабжающая компания объявила, что работы по подготовке теплосетей продлятся 25 дней, во время которых ростовчан просят информировать о дефектах и течах для оперативного устранения неполадок и возобновления горячего водоснабжения. Об авариях и дефектах можно сообщить по номерам: