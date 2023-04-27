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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

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В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды

27 апреля 2023, 15:03
Фото: Hans Splinter/CC BY-ND 2.0/flickr.com
В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды
В Ростовской области готовятся к пробкам на М-4 в майские праздники, пока в Ростове мечтают о больших пенсиях и горячей воде.

Чтобы на все хватало

Сервис Superjob провел исследование среди 1,6 тысячи россиян, чтобы выяснить, какая пенсия удовлетворила бы потребности работающего населения.

По мнению ростовчан, хорошей суммой стала бы выплата в размере 45,7 тысячи рублей, среднероссийский показатель при этом оказался на две тысяч рублей больше.

Авторы исследования отметили, что в декабре прошлого года средний размер пенсии по стране составлял 18,5 тысячи рублей — это более чем в два раза меньше заявленной россиянами суммы.

Фото: isaac-quesada/unsplash

Более того, с ноября прошлого года размер желаемой пенсии ростовчан вырос на 1,2 тысячи рублей, и это существенная разница, учитывая, что за последние четыре года этот показатель вырос всего на 6,3 тысячи рублей — с 39,4 тысячи рублей.

При этом самые скромные запросы по пенсии оказались у жителей Ярославля, им достаточно 42 тысяч рублей. Высокие ожидания по пенсиям оказались у москвичей, которые хотят получать не меньше 50 тысяч рублей.

Все на отдых

Компания «Автодор» предупредила автомобилистов о грядущем росте трафика легковых автомобилей на трассе М-4 «Дон», который должен увеличиться в майские праздники в 2,5 раза.

Фото: donland.ru
Жители Ростовской области стали заложниками трассы М-4 «Дон» из-за ям и пробок
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Водителей уточнили, что тенденция к росту транспортного потока будет наблюдаться с 28 апреля по 9 мая, в пиковые дни автомобилей станет в три раза больше.

Обращаем внимание на то, что в 2022 году платные участки М-4 «Дон» от Москвы до Черного моря признали самыми загруженными по интенсивности движения, а потому водителей просят проверять интенсивность движения на дорогах перед дальними поездками к курортам Краснодарского края.

Немытые неделями

В четверг, 27 апреля, жителям Ростова-на-Дону напомнили, что в городе начинаются гидравлические испытания теплосетей перед грядущим отопительным сезон. Это значит, что ближайшие недели без горячей воды останутся жители центра города и ЗЖМ.

Власти сообщают, что в настоящий момент без горячей воды остались дома по улицам Малюгиной, 21-й Линии, Береговой, Пушкинской и проспекту Соколова.

Полный график отключений можно изучить по ссылке.

На днях теплоснабжающая компания объявила, что работы по подготовке теплосетей продлятся 25 дней, во время которых ростовчан просят информировать о дефектах и течах для оперативного устранения неполадок и возобновления горячего водоснабжения. Об авариях и дефектах можно сообщить по номерам:

  1. «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;
  2. АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;
  3. ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.
  4. ЕДДС 112 — 112
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