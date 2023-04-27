Более того, с ноября прошлого года размер желаемой пенсии ростовчан вырос на 1,2 тысячи рублей, и это существенная разница, учитывая, что за последние четыре года этот показатель вырос всего на 6,3 тысячи рублей — с 39,4 тысячи рублей.