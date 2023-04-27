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В Таганроге закупят электробусы на 460 млн рублей в 2023 году

27 апреля 2023, 20:25
Фото: 1mi
Администрация Таганрога объявила аукцион по выбору подрядчика, который поставит партию электробусов, говорится в материалах госзакупок.

Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 16 мая. Начальная цена контракта составляет 460,8 миллиона рублей.

Деньги планируется освоить в этом году, всего на них закупят 10 единиц транспорта. Каждый электробус обойдется в 46 миллионов рублей.

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Согласно техническому заданию, пассажировместимость должна превышать 85 человек, в том числе будут созданы условия для перевозки инвалидов. Полная масса одного электробуса составит менее 18 тонн, а максимальная конструкционная скорость превысит 70 километров в час.

Вместе с этим в транспорте будет более восьми видеокамер, в том числе для контроля водителя. Поставщик должен предоставить электробусы до 1 ноября 2023 года.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электробус в Ростовской области#Транспорт в Таганроге#Закупка электробусов в Таганроге
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