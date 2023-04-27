Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 16 мая. Начальная цена контракта составляет 460,8 миллиона рублей.
Деньги планируется освоить в этом году, всего на них закупят 10 единиц транспорта. Каждый электробус обойдется в 46 миллионов рублей.
Согласно техническому заданию, пассажировместимость должна превышать 85 человек, в том числе будут созданы условия для перевозки инвалидов. Полная масса одного электробуса составит менее 18 тонн, а максимальная конструкционная скорость превысит 70 километров в час.
Вместе с этим в транспорте будет более восьми видеокамер, в том числе для контроля водителя. Поставщик должен предоставить электробусы до 1 ноября 2023 года.