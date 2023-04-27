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Водителей предупредили о пробках из-за ремонта на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

27 апреля 2023, 13:55
Фото: rostov-gorod.ru
Водителей предупредили о пробках из-за ремонта дороги в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону начались работы по ремонту дорог на улице Большой Садовой, сообщили в мэрии.

в данный момент речь идет об участке на пересечении Большой Садовой и Театрального. Водителей предупредили о возможных заторах из-за проводимого ремонта.

«В данный момент специалисты укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Приносим извинения за доставленные неудобства», — обратились в администрации к местным жителям.

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Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее появилась информация, что у Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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