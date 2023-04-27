Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
в данный момент речь идет об участке на пересечении Большой Садовой и Театрального. Водителей предупредили о возможных заторах из-за проводимого ремонта.
«В данный момент специалисты укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Приносим извинения за доставленные неудобства», — обратились в администрации к местным жителям.
Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее появилась информация, что у Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.