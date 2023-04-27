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Закрытый цех приготовления правильного питания может снова заработать в Ростове

27 апреля 2023, 11:30
Фото: Moxieg/CC BY 2.0/flickr.com
Закрытый цех приготовления правильного питания может снова заработать в Ростове
Закрытый на Западном цех по производству правильного питания может снова начать работу, заявили в Федеральной службе судебных приставов по Ростовской области.

Ростовские приставы напомнили, что приостанавливали на 60 суток деятельность цеха по приготовлению правильного питания. Решение об этом принимал суд. Владелец цеха, поставлявший в городе наборы еды, был пойман на нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

В течение всех 60 дней приставы выезжали на место и проверяли, исполняет ли предприниматель решение суда. Никаких нарушений с его стороны выявлено не было.

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Отмечается, что после истечения срока административного наказания и при условии устранения санитарно-эпидемиологических нарушений цех правильного питания сможет восстановить свою деятельность.

Напомним, в феврале в Ростове разразился скандал после массового отравления горожан наборами правильного питания. Позже у них выявили сальмонеллез. По факту произошедшего Следственный комитет и другие надзорные ведомства организовали обыски и рейды в офисах и цехах производителя.

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