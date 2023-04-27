Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Ростовские приставы напомнили, что приостанавливали на 60 суток деятельность цеха по приготовлению правильного питания. Решение об этом принимал суд. Владелец цеха, поставлявший в городе наборы еды, был пойман на нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
В течение всех 60 дней приставы выезжали на место и проверяли, исполняет ли предприниматель решение суда. Никаких нарушений с его стороны выявлено не было.
Отмечается, что после истечения срока административного наказания и при условии устранения санитарно-эпидемиологических нарушений цех правильного питания сможет восстановить свою деятельность.
Напомним, в феврале в Ростове разразился скандал после массового отравления горожан наборами правильного питания. Позже у них выявили сальмонеллез. По факту произошедшего Следственный комитет и другие надзорные ведомства организовали обыски и рейды в офисах и цехах производителя.