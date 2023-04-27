Напомним, в феврале в Ростове разразился скандал после массового отравления горожан наборами правильного питания. Позже у них выявили сальмонеллез. По факту произошедшего Следственный комитет и другие надзорные ведомства организовали обыски и рейды в офисах и цехах производителя.