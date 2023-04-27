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Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера

27 апреля 2023, 12:16
Фото: ТГ канал azov_sobytiya
Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера
В Азове камеры засняли момент похищения дорогого ликера в супермаркете местным жителем, видеозапись появилась в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Азов события» в четверг, 27 апреля, поделился видео, на котором посетитель супермаркета решил выпить дорогого алкоголя и похитил бутылку крепкого ликера Jägermeister.

Молодой человек спрятался между рядами с питьевой водой, повернувшись лицом к камерам, задрал свою толстовку на спине и стал просовывать бутылку за спину под сумку и ремень брюк. После того, как он справился с маскировкой бутылки, воришка спокойно направился к выходу с алкоголем, средняя цена за 700 миллилитров которого варьируется от 2,1 до 3,4 тысячи рублей.

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«Абы что не засунул! Егермейстера душа захотела», «Охранник куда смотрит? Или экономят на них?», «Фотку во все магазины и отрезать возможность даже хлеба купить, тупо охране не пускать, и частникам разослать», — прокомментировали инцидент местные жители.

Ранее в Ростове местный житель похитил кофейный автомат.

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