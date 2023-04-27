Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Telegram-канал «Азов события» в четверг, 27 апреля, поделился видео, на котором посетитель супермаркета решил выпить дорогого алкоголя и похитил бутылку крепкого ликера Jägermeister.
Молодой человек спрятался между рядами с питьевой водой, повернувшись лицом к камерам, задрал свою толстовку на спине и стал просовывать бутылку за спину под сумку и ремень брюк. После того, как он справился с маскировкой бутылки, воришка спокойно направился к выходу с алкоголем, средняя цена за 700 миллилитров которого варьируется от 2,1 до 3,4 тысячи рублей.
«Абы что не засунул! Егермейстера душа захотела», «Охранник куда смотрит? Или экономят на них?», «Фотку во все магазины и отрезать возможность даже хлеба купить, тупо охране не пускать, и частникам разослать», — прокомментировали инцидент местные жители.
Ранее в Ростове местный житель похитил кофейный автомат.