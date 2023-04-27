Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера

Молодой человек спрятался между рядами с питьевой водой, повернувшись лицом к камерам, задрал свою толстовку на спине и стал просовывать бутылку за спину под сумку и ремень брюк. После того, как он справился с маскировкой бутылки, воришка спокойно направился к выходу с алкоголем, средняя цена за 700 миллилитров которого варьируется от 2,1 до 3,4 тысячи рублей.