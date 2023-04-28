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Автомобиль рухнул с моста в Батайске 28 апреля

28 апреля 2023, 12:58
Фото: ТГ канал batayskgorod
Автомобиль рухнул с моста в Батайске
В Батайске водитель легкового автомобиля не смог проехать по мосту и упал с него, сообщает Telegram-канал «Батайск город».

Днем водитель пытался проехать по небольшому мостику и не рассчитал габариты, из-за этого машина завалилась на бок. В результате пришлось вызывать автокран, чтобы ее вытащить.

Пользователи в комментариях заявили, что это происходит не в первый раз и удивились, как водителям удается попадать в такие аварии.

«Что опять?», — интересуются горожане.

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«Когда уже там счетчик упавших поставят? Уже даже на пляжах счетчики утопших предлагают ставить, а тут до сих пор нет», — заявили пользователи.

«Как можно туда на легковой свалиться? Как они права получали», — говорится в комментариях.

Ранее в Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Страшное ДТП#Авария в Батайске#Упавший автомобиль#Илья Протвинов
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