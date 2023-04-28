Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Днем водитель пытался проехать по небольшому мостику и не рассчитал габариты, из-за этого машина завалилась на бок. В результате пришлось вызывать автокран, чтобы ее вытащить.
Пользователи в комментариях заявили, что это происходит не в первый раз и удивились, как водителям удается попадать в такие аварии.
«Что опять?», — интересуются горожане.
«Когда уже там счетчик упавших поставят? Уже даже на пляжах счетчики утопших предлагают ставить, а тут до сих пор нет», — заявили пользователи.
«Как можно туда на легковой свалиться? Как они права получали», — говорится в комментариях.
Ранее в Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовиками.