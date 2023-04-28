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Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону

28 апреля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону будут судить троих человек, которые совершали махинации с материнским капиталом, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвинительное заключение против трех участников организованной преступной группы, обналичивавших сертификаты на материнский капитал, было утверждено в надзорном ведомстве. Ущерб федеральному бюджету от их деятельности составил 2,5 миллиона рублей.

«На имущество фигурантов наложили арест на сумму 3,3 миллиона рублей. А по факту случившегося возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Сейчас все материалы направили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения.

Ранее стало известно, что банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на 1 миллиард рублей.

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