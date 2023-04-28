Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Обвинительное заключение против трех участников организованной преступной группы, обналичивавших сертификаты на материнский капитал, было утверждено в надзорном ведомстве. Ущерб федеральному бюджету от их деятельности составил 2,5 миллиона рублей.
«На имущество фигурантов наложили арест на сумму 3,3 миллиона рублей. А по факту случившегося возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас все материалы направили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения.
Ранее стало известно, что банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на 1 миллиард рублей.