Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В целом онлайн-трансляциям удалось набрать свыше 160 миллионов просмотров. Участники марафона успели затронуть несколько тем, в том числе стремительные перемены в России и возможности самореализации в различных отраслях, в том числе науке, бизнесе и искусстве.
Мероприятия проводили на пяти площадках, а своим опытом поделились 200 известных лекторов из России и других стран. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в соцсетях достигло почти 2 миллиона.
Добавим, что уже по традиции в программу марафона включили специально снятые лекции-экскурсии с известными людьми по интересным местам в РФ.