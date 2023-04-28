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Более 160 млн просмотров набрали трансляции марафона Знание.Первые

28 апреля 2023, 07:56
Фото: Andrés Nieto Porras/cc by sa/wikimedia.org
Более 160 млн просмотров набрали трансляции марафона Знание.Первые
Более 22 тысяч зрителей увидели работу федерального Просветительского марафона Знание.Первые, говорится на сайте российского общества «Знание».

В целом онлайн-трансляциям удалось набрать свыше 160 миллионов просмотров. Участники марафона успели затронуть несколько тем, в том числе стремительные перемены в России и возможности самореализации в различных отраслях, в том числе науке, бизнесе и искусстве.

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Мероприятия проводили на пяти площадках, а своим опытом поделились 200 известных лекторов из России и других стран. К концу марафона количество лайков, комментариев и репостов в соцсетях достигло почти 2 миллиона.

Добавим, что уже по традиции в программу марафона включили специально снятые лекции-экскурсии с известными людьми по интересным местам в РФ.

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