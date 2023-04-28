Детский омбудсмен заявила, что у донских детей ухудшилась диагностика туберкулеза

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
Портал 161.py ознакомился с данными годового отчета уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой и объявил, что на Дону у детей стали хуже диагностировать туберкулез. Причиной позднего выявления болезни назвали коронавирус, который длился больше двух лет, а также острый дефицит специалистов в сфере фтизиологии.
В качестве примера Черкасова привела сокращение потока маленьких пациентов в санатории «Сосновая дача», если в 2019 году туда направляли 275 детей, то в текущем году их число составило 164 ребенка.
«С 1 апреля 2023 года сократили коечный фонд санатория на 50 коек. Мощность санатория составляет 100 коек», — цитирует отчет омбудсмена издание.
Ранее в федеральном Минздраве рассказали, как Россия борется с туберкулезом.