Детский омбудсмен заявила, что у донских детей ухудшилась диагностика туберкулеза

Портал 161.py ознакомился с данными годового отчета уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой и объявил, что на Дону у детей стали хуже диагностировать туберкулез. Причиной позднего выявления болезни назвали коронавирус, который длился больше двух лет, а также острый дефицит специалистов в сфере фтизиологии.