Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. Они есть практически по всему городу, особенно в центре.
Заторы появились на Большой Садовой, Шолохова, Красноармейской, Восточной, Соколова. Ростовчане жалуются на подтопленные дороги, так как ливневки не справляются с потоком воды.
Транспортные проблемы также есть и на окраинах города.
Вместе с этим взлетели цены на такси. О том, какие улицы затопило, читайте в материале RostovGazeta.