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Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней

28 апреля 2023, 11:50
Фото: rostovgazeta.ru
Девятибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за ливней
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося ливня появились серьезные транспортные проблемы, говорится в онлайн-картах.

В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. Они есть практически по всему городу, особенно в центре.

Заторы появились на Большой Садовой, Шолохова, Красноармейской, Восточной, Соколова. Ростовчане жалуются на подтопленные дороги, так как ливневки не справляются с потоком воды.

В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. Они есть практически по всему городу, особенно в центре.В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. Они есть практически по всему городу, особенно в центре.
В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. Они есть практически по всему городу, особенно в центре.
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Транспортные проблемы также есть и на окраинах города. 

Вместе с этим взлетели цены на такси. О том, какие улицы затопило, читайте в материале RostovGazeta. 

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