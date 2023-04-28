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Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском

28 апреля 2023, 08:22
Фото: Donday
Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском
Военнослужащий Андрей Луценко из Ростовской области погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

Donday пишет, что боец в начале апреля получил смертельное ранение, однако вывезти его тело из зоны СВО получилось только сейчас. Издание уточнило, что погибшему было 26 лет.

«Военнослужащего похоронили в его родном селе Заветном. Он стал добровольцем и присоединился к спецоперации осенью 2022 года», — сказано в сообщении.

Донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z
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Издание уточнило, что Луценко погиб под Артемовском. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z.

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