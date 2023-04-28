Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Donday пишет, что боец в начале апреля получил смертельное ранение, однако вывезти его тело из зоны СВО получилось только сейчас. Издание уточнило, что погибшему было 26 лет.
«Военнослужащего похоронили в его родном селе Заветном. Он стал добровольцем и присоединился к спецоперации осенью 2022 года», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что Луценко погиб под Артемовском. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z.