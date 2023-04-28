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Донская компания заявила, что делает из 72 граммов молока 16 кг продуктов

28 апреля 2023, 20:17
Фото: Julietvbarbara/cc by sa/wikimedia.org
Донская компания заявила, что делает из 72 граммов молока 16 кг продуктов
В Ростовской области производителя молочной продукции уличили в нарушении ветеринарных правил, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушения выявили во время проверки оформленным предпринимателем документов. В них говорилось, что для производства 16 килограммов полуфабрикатов он использовал 72 грамма молока, что фактически невозможно.

«Это говорит о том, что бизнесмен нарушил ветеринарные правила. Это может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции», — уточнили в управлении.

Предприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области
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От предпринимателя потребовали больше не нарушать закон.

Ранее другой предприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Молоко в Ростове#Плохое молоко#Нарушение в Ростовской области
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