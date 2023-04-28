Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:17
Updated Сегодня, 20:17
Нарушения выявили во время проверки оформленным предпринимателем документов. В них говорилось, что для производства 16 килограммов полуфабрикатов он использовал 72 грамма молока, что фактически невозможно.
«Это говорит о том, что бизнесмен нарушил ветеринарные правила. Это может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции», — уточнили в управлении.
От предпринимателя потребовали больше не нарушать закон.
Ранее другой предприниматель продавал молоко от неизвестных животных в Ростовской области.