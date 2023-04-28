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Донские пожарные получили награды в преддверии профессионального праздника

28 апреля 2023, 14:59
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны России.

В преддверии праздника заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов по поручению главы региона Василия Голубева вручил областные награды огнеборцам.
В настоящее время на круглосуточном дежурстве в регионе пребывают 52 областные пожарные части. Их сотрудники защищают от пожаров 619 населенных пунктов с населением более 260 тысяч человек.

До конца года на боевое дежурство заступят еще пять пожарных частей в отдаленных населенных пунктах. Это позволит прикрыть от огня еще 62 населенных пункта, где проживает более 20,5 тысячи человек.

«В 2022 году областные пожарные более полутора тысяч раз принимали участие в ликвидации пожаров, в ходе выездов спасено имущество на сумму более 665 миллионов рублей» — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Дежурные караулы также привлекались и к ликвидации последствий ДТП, обеспечению безопасности на водных объектах, профилактической работе. Областная противопожарная служба решала вопросы связанные с развертыванием пунктов обогрева и питания, обеспечением функционирования склада гуманитарной помощи.

«Огромная профилактическая работа ведется среди подрастающего поколения. В период школьных каникул областные пожарные проводили профилактические беседы и инструктажи, игры, конкурсы и викторины на противопожарную тематику, в которых приняли участие более 3,5 тысяч человек», — уточнил замгубернатора.

В Ростовской области профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч донских огнеборцев, в том числе около 14 тысяч добровольных пожарных. В своей речи заместитель губернатора отметил и их заслугу.

«Работу по обеспечению пожарной безопасности областные огнеборцы осуществляют в тесном взаимодействии с федеральными службами и органами местного самоуправления. Также на территории области действуют подразделения добровольной пожарной охраны, муниципальной и субъектовой пожарной охраны», — сказал Вадим Артемов.

Фото: donland.ru

Он также добавил, что в прошлом году губернатор поддержал предложение, а в этом уже выделил деньги на приобретение 60 комплектов тракторов.

«Почему комплектов, потому что кроме тракторов, приобретается и пожарная бочка, плуг для опашки лесных или других массивов, роторные косилки, а также навесное оборудование для работы в снежный период, которое позволит прокладывать путь через заснеженные трассы. Такие трактора станут основой для создания добровольных пожарных частей в сельских поселениях. Это очень хорошая идея и ее необходимо укреплять», — подчеркнул заместитель губернатора.

В завершение торжественной встречи заместитель губернатора пожелал специалистам и ветеранам противопожарных служб Дона здоровья, счастья, достижения намеченных целей и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе на благо Донского края и вручил областные награды.

#Елена Янкевич
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