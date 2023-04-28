Донские пожарные получили награды в преддверии профессионального праздника

«Почему комплектов, потому что кроме тракторов, приобретается и пожарная бочка, плуг для опашки лесных или других массивов, роторные косилки, а также навесное оборудование для работы в снежный период, которое позволит прокладывать путь через заснеженные трассы. Такие трактора станут основой для создания добровольных пожарных частей в сельских поселениях. Это очень хорошая идея и ее необходимо укреплять», — подчеркнул заместитель губернатора.