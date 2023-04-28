Единороссы и активисты «Волонтёров Победы» подготовят подарки для ветеранов к 9 Мая

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Активисты планируют заняться организацией торжественных парадов и подготовкой подарков для участников Великой Отечественной войны, которые проживают в разных субъектах России.
В число мероприятий входит возложение цветов к мемориалам и братским могилам погибших на фронте солдат. Если ветераны сами не смогут почтить память своих сослуживцев, это сделают за них добровольцы, предварительно собрав необходимую информацию.
Кроме этого, каждый житель страны сможет написать письмо фронтовикам. Активисты движения «Волонтёры Победы» доставят его по адресу. Единороссы и добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) окажут помощь участникам и инвалидам ВОВ в уборке придомовых участков и посадят под окнами их домов цветы.
Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко рассказала, что наши фронтовики преодолели множество тягот войны. В конце концов, они выстояли и одержали победу. Мы обязаны не только хранить и чтить мудрость, опыт и воспоминания этих людей, но и передавать их потомкам, рассказывать о них представителям нынешнего поколения. Занко рассказала, что сегодня у россиян есть уникальная возможность лично поблагодарить героев, сохранивших для нас мирное небо и отстоявших родную страну.
Как подчеркнули организаторы кампании, желание лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны все чаще встречается среди представителей молодого поколения. Встречи с фронтовиками навсегда оставляют след в человеческих сердцах, так как личные истории героев глубоко затрагивают чувства молодых слушателей.
В рамках акции запланировано также привести в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятники, установленные в честь героев Великой Отечественной войны. Активисты призывают к участию в кампании и праздновании 9 Мая всех желающих, сообщает сайт партии ER.RU.
В Ростовской области, знавшей серьезные бои в годы Великой Отечественной войны, с трепетом относятся к подвигу защитников страны.
Депутаты и волонтеры «Единой России», неравнодушные жители и в будни, и в праздничные дни навещают здравствующих фронтовиков. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области, кандидат предварительного голосования «Единой России» Сергей Ковалев, оказывающий постоянную поддержку ветеранам.
«Все дальше от нас те события, и тем важнее сохранить память о них. В эти майские дни особенно важно поздравить всех наших ветеранов с Днем Победы, поблагодарить их за то, что встали стеной в защиту мира, отстояли наше право на свободную и мирную жизнь», - подчеркнул он.
Накануне 9 Мая представители партии посетят более 400 ветеранов и участников ВОВ, проживающих в Ростовской области. Для тех фронтовиков, кто не сможет принять личное участие в парадах или возложить цветы к военным мемориалам, единороссы организуют акции «Парад у дома ветерана» и «Цветы Победы».
Добавим: тема бережного отношения к истории звучит и на предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в Законодательное собрание Ростовской области. Голосовать будут избиратели Дона с 22 по 28 мая через платформу pg.er.ru.