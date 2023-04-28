Единороссы и активисты «Волонтёров Победы» подготовят подарки для ветеранов к 9 Мая

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко рассказала, что наши фронтовики преодолели множество тягот войны. В конце концов, они выстояли и одержали победу. Мы обязаны не только хранить и чтить мудрость, опыт и воспоминания этих людей, но и передавать их потомкам, рассказывать о них представителям нынешнего поколения. Занко рассказала, что сегодня у россиян есть уникальная возможность лично поблагодарить героев, сохранивших для нас мирное небо и отстоявших родную страну.