ГК «Юг Руси» и реготделение ВООПиК договорились по вопросу Ростовского ипподрома

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
27 апреля в г. Ростове-на-Дону здании Донской государственной публичной
библиотеки состоялась пресс-конференция руководителя Ростовского
регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры Александра Кожина.
В связи с тем, что одним из вопросов пресс-конференции стало обсуждение
деятельности ростовского отделения ВООПиК в части Ростовского ипподрома,
на пресс-конференции присутствовала исполнительный директор ГК «Юг Руси»
Лариса Сулацкая.
Отвечая на вопрос об опасениях общественности о том, что ГК «Юг Руси», в
состав которой входит Ростовский ипподром, может застроить его территорию, Л.
Сулацкая сообщила следующее:
«Юг Руси» оказывает всестороннюю помощь Ростовскому ипподрому уже более
20 лет. Проведение испытаний лошадей всегда было основной задачей
ипподрома. Никаких иных планов у «Юга Руси» в части работы ипподрома нет.
Могу еще раз совершенно однозначно заявить – «Юг Руси» ростовский ипподром
застраивать никогда не планировал и не планирует.
Со своей стороны Александр Кожин подтвердил, что главным для него, как
общественного деятеля, является сохранение и развитие Ростовского ипподрома в
качестве центра испытаний лошадей.
«На сегодняшний день с «Югом Руси» удалось достичь полного взаимопонимания
– сообщил А. Кожин. Мы остались удовлетворены заверениями «Юга Руси» в
том, что у группы компаний нет планов застройки ипподрома, а есть планы его
развития в качестве центра испытаний лошадей. Дабы не затруднять эту
деятельность, мы приняли решение отозвать все иски, направленные на
признание Ростовского ипподрома объектом культурного наследия.При этом
считаем нашу цель по сохранению ипподрома достигнутой» .
В рамках пресс-конференции Л.Сулацкая и А.Кожин сообщили о намерениях
осуществлять сотрудничество на благо города Ростова-на-Дону.