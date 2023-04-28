ГК «Юг Руси» и реготделение ВООПиК договорились по вопросу Ростовского ипподрома

Отвечая на вопрос об опасениях общественности о том, что ГК «Юг Руси», в

состав которой входит Ростовский ипподром, может застроить его территорию, Л.

Сулацкая сообщила следующее:

«Юг Руси» оказывает всестороннюю помощь Ростовскому ипподрому уже более

20 лет. Проведение испытаний лошадей всегда было основной задачей

ипподрома. Никаких иных планов у «Юга Руси» в части работы ипподрома нет.

Могу еще раз совершенно однозначно заявить – «Юг Руси» ростовский ипподром

застраивать никогда не планировал и не планирует.