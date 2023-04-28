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Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР

28 апреля 2023, 16:16
Фото: t.me/golubev_vu
Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР
Губернатор Ростовской области Василий Голубев нанес визит участникам СВО, дислоцирующимся в ДНР, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 28 апреля, губернатор Ростовской области рассказал своим подписчикам, что посетил место дислокации дончан, служащих в зоне СВО на территории ДНР.

По словам губернатора, во встрече участвовали представители еще четырех ближайших воинских частей, в которых служат донские казаки, добровольцы и частично мобилизованные жители Ростовской области.

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Глава региона рассказал, что приехавшая в зону СВО делегация не только пообщалась с бойцами, дончане также привезли с собой дополнительное обмундирование, снаряжение, дизельные генераторы, бензопилы и продукты. Гуманитарную помощь бойцам доставили в трех «КамАЗах».

Ранее доброволец из Ростова рассказал, как обстоят дела в зоне СВО.

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