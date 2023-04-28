Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В пятницу, 28 апреля, губернатор Ростовской области рассказал своим подписчикам, что посетил место дислокации дончан, служащих в зоне СВО на территории ДНР.
По словам губернатора, во встрече участвовали представители еще четырех ближайших воинских частей, в которых служат донские казаки, добровольцы и частично мобилизованные жители Ростовской области.
Глава региона рассказал, что приехавшая в зону СВО делегация не только пообщалась с бойцами, дончане также привезли с собой дополнительное обмундирование, снаряжение, дизельные генераторы, бензопилы и продукты. Гуманитарную помощь бойцам доставили в трех «КамАЗах».
Ранее доброволец из Ростова рассказал, как обстоят дела в зоне СВО.