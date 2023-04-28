Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР

Глава региона рассказал, что приехавшая в зону СВО делегация не только пообщалась с бойцами, дончане также привезли с собой дополнительное обмундирование, снаряжение, дизельные генераторы, бензопилы и продукты. Гуманитарную помощь бойцам доставили в трех «КамАЗах».