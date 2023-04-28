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Как ливень топил Ростов-на-Дону и вызвал транспортный коллапс

28 апреля 2023, 18:31
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в пятницу, 28 апреля, из-за начавшегося ливня затопило дороги в нескольких районах города. Какие последствия принесла стихия и почему это шокировало водителей, в материале RostovGazeta.

Начало дождя

В городе погода поменялась буквально за 15 минут, когда резко потемнело и начались дожди с грозами. Осадки оказались слишком интенсивными, из-за чего дороги практически сразу начали скрываться под водой.

Дождь продолжался несколько часов, после чего завершился и наступила облачная погода.

Какие улицы затопило в Ростове

Из-за несправляющихся ливневок под воду начали уходить дороги на нескольких улицах, в том числе на Зорге и на улице Малиновского. Воды здесь было по колено, из-за чего водители останавливались и пережидали, когда можно будет продолжить путь.

Около 15 человек обратились в администрацию города с сообщением о том, что были частично затоплены территории, где они проживают. В результате пришлось привлечь представителей аварийных служб для ликвидации последствий стихии.

Жаловались на подтопления жители микрорайона Левенцовский. В целом люди говорили об образовавшихся реках и озерах. Водители были шокированы происходящим.

На Военведе вода успела зайти на местный рынок и подтопить торговые точки в работающем комплексе. Пройти между торговыми рядами, чтобы не промокнуть, теперь не получится.

Транспортный коллапс

Почти сразу после начала ливня появились серьезные заторы на дорогах, которым присвоили девять баллов из 10 возможных. А это означало, что во всех частях города начались транспортные проблемы, особенно в центре.

В результате это привело к подорожанию поездок в такси, цены в среднем выросли в четыре раза.

Что говорят эксперты о ливне

Ростовский спасатель Артем Белков рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в подобных условиях необходимо избегать металлических предметов из-за угрозы стать мишенью для молнии.

«Тем, кто остался дома, лучше и не выходить. Как правило, здания защищены от попадания молний, поэтому там безопаснее всего», — советует эксперт. Главной опасностью на затопленной улице он назвал течение воды, мусор, который она несет и невидимые ямы или открытые люки.

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев считает, что вместо ливневых канализаций Ростову могут помочь приподнятые пешеходные переходы. В беседе с нашим корреспондентом он уточнил, что ливневки в Ростове не справляются с потоками воды, потому что их нет.

О том, как эксперт предлагает решить проблемы с ливневками, читайте по ссылке.

Какие улицы топит в Ростове во время ливней


В Ростове власти представили список улиц и территорий, наиболее подверженных подтоплениям в период дождей. Портал 161.py рассказал, что получил в распоряжение документ с перечнем из более чем 40 подобных мест, которые расположены в низинах или центре города.

Так, в списке оказались Привокзальная площадь, территория над Генеральным ливневым коллектором (от Братского переулка до Ворошиловского проспекта), а также улицы Балочная, Катаева, Текучева, Малое Зеленое кольцо.

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