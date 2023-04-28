Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В городе погода поменялась буквально за 15 минут, когда резко потемнело и начались дожди с грозами. Осадки оказались слишком интенсивными, из-за чего дороги практически сразу начали скрываться под водой.
Дождь продолжался несколько часов, после чего завершился и наступила облачная погода.
Из-за несправляющихся ливневок под воду начали уходить дороги на нескольких улицах, в том числе на Зорге и на улице Малиновского. Воды здесь было по колено, из-за чего водители останавливались и пережидали, когда можно будет продолжить путь.
Около 15 человек обратились в администрацию города с сообщением о том, что были частично затоплены территории, где они проживают. В результате пришлось привлечь представителей аварийных служб для ликвидации последствий стихии.
Жаловались на подтопления жители микрорайона Левенцовский. В целом люди говорили об образовавшихся реках и озерах. Водители были шокированы происходящим.
На Военведе вода успела зайти на местный рынок и подтопить торговые точки в работающем комплексе. Пройти между торговыми рядами, чтобы не промокнуть, теперь не получится.
Почти сразу после начала ливня появились серьезные заторы на дорогах, которым присвоили девять баллов из 10 возможных. А это означало, что во всех частях города начались транспортные проблемы, особенно в центре.
В результате это привело к подорожанию поездок в такси, цены в среднем выросли в четыре раза.
Ростовский спасатель Артем Белков рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в подобных условиях необходимо избегать металлических предметов из-за угрозы стать мишенью для молнии.
«Тем, кто остался дома, лучше и не выходить. Как правило, здания защищены от попадания молний, поэтому там безопаснее всего», — советует эксперт. Главной опасностью на затопленной улице он назвал течение воды, мусор, который она несет и невидимые ямы или открытые люки.
Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев считает, что вместо ливневых канализаций Ростову могут помочь приподнятые пешеходные переходы. В беседе с нашим корреспондентом он уточнил, что ливневки в Ростове не справляются с потоками воды, потому что их нет.
О том, как эксперт предлагает решить проблемы с ливневками, читайте по ссылке.
В Ростове власти представили список улиц и территорий, наиболее подверженных подтоплениям в период дождей. Портал 161.py рассказал, что получил в распоряжение документ с перечнем из более чем 40 подобных мест, которые расположены в низинах или центре города.
Так, в списке оказались Привокзальная площадь, территория над Генеральным ливневым коллектором (от Братского переулка до Ворошиловского проспекта), а также улицы Балочная, Катаева, Текучева, Малое Зеленое кольцо.