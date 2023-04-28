В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Станиславского, 105. В 2020 году их дом был признан аварийным, подлежащим сносу и грозящим обрушением. И хотя дом рушится, представляя угрозу для его жителей, до сих пор ожидаемого расселения людей не произошло.

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