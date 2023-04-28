Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Не успел в Ростове утихнуть скандал с расселением людей из аварийного дома на Кривошлыковском, как в редакцию RostovGazeta обратились жители аварийного дома с другой проблемой.
Люди рассказывают, что жить в доме на Станиславского, 105 в Ростове, действительно, страшно. Деревянные межэтажные балки там уже давно сгнили. Несущие внутренние конструкции деформированы. Потолок частично обрушен. Железная лестница тоже давно сгнила. А сам дом весь идет трещинами.
«Наши обращения к административным структурам города, области и в областную прокуратуру не помогли. Нам сообщили, что наш дом действительно имеет угрозу обрушения и стоит на внеплановое расселение. Но пакет документов на расселение и на выплату компенсаций не готов», — подчеркивает житель дома Михаил Пионковский.
По словам собеседника, требуемый пакет документов делают уже порядка трех лет.
«Видимо, ждут, пока нас привалит, — делится мнением Михаил. — В нашей ситуации необходимо оперативное решение вопроса. Иначе дом сложится, как карточный домик, и, не дай бог, будут жертвы».
Местные жители рассказывают, что дому более ста лет — он был построен в 1887 году.
Выяснить, почему местные власти не торопятся расселять людей из дома, представляющего реальную угрозу для жизни, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Специалист пресс-службы администрации города не ответил на звонок на мобильный.
Согласно ответу администрации [соответствующий документ есть в наличии редакции] в Ростове реализуется областная адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов. В эту программу включено 38 МКД. Однако дом № 105 на Станиславского, несмотря на признание аварийным и подлежащим сносу, в нее не включен.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители дома на Кривошлыковском в Ростове попытались переехать в предоставленное для расселения жилье, и что из этого вышло.