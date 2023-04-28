Сумма ущерба, причиненного руководством таганрогского оборонного завода «Звезда-Стрела», возросла в несколько раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Отмечается, что это произошло в результате выявления новых фактов хищений и легализации средств гособоронзаказа. По ним уже возбуждено пять новых уголовных дел, уточняют РИА «Новости».