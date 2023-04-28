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На 700 млн рублей обманула Минобороны дирекция завода «Звезда-Стрела» в Таганроге

28 апреля 2023, 13:31
Фото: old.donland.ru
Сумма хищений на оборонном заводе в Таганроге выросла с 80 до 700 миллионов
Размер хищений на заводе «Звезда-Стрела» в Таганроге увеличился с 80 до 700 миллионов, пишут СМИ.

Сумма ущерба, причиненного руководством таганрогского оборонного завода «Звезда-Стрела», возросла в несколько раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Отмечается, что это произошло в результате выявления новых фактов хищений и легализации средств гособоронзаказа. По ним уже возбуждено пять новых уголовных дел, уточняют РИА «Новости».

В Таганроге на оборонном заводе выявили новые эпизоды хищений
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В числе подозреваемых генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК „Горизонт“» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько и начальник 222-го военного представительства Минобороны РФ.

Напомним, ранее суд арестовал гендиректора «Звезда-Стрела» Владимира Масленского, у него дома был произведён обыск.

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#Хищения на заводе "Звезда-Стрела" в Таганроге
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