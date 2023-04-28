Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Сумма ущерба, причиненного руководством таганрогского оборонного завода «Звезда-Стрела», возросла в несколько раз — с 80 до 700 миллионов рублей. Отмечается, что это произошло в результате выявления новых фактов хищений и легализации средств гособоронзаказа. По ним уже возбуждено пять новых уголовных дел, уточняют РИА «Новости».
В числе подозреваемых генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК „Горизонт“» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько и начальник 222-го военного представительства Минобороны РФ.
Напомним, ранее суд арестовал гендиректора «Звезда-Стрела» Владимира Масленского, у него дома был произведён обыск.