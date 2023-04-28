Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год

Posted 28 апреля 2023, 07:10
Published 28 апреля 2023, 07:10
Modified 28 апреля 2023, 07:12
Updated 28 апреля 2023, 07:12
«РБК Ростов» рассказали в мэрии, что в бюджете 2024 года на эти цели предусмотрели деньги. Говорится о финансировании разработки документации по планировке территории.
Сейчас же для переправы используют понтонный мост, однако на зиму его приходится закрывать. Сроки реализации задуманного проекта пока не раскрываются.
Ранее ростовчане попросили сделать платным вход на Зеленый остров из-за большого количества мусора. Они предложили брать деньги с отдыхающих и на эти средства проводить уборку.
До этого стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года.