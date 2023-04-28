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Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год

28 апреля 2023, 07:10
Фото: rostovgazeta.ru
Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
В Ростове-на-Дону хотят приступить к разработке документации для строительства моста к Зеленому острову через реку Дон, пишут СМИ.

«РБК Ростов» рассказали в мэрии, что в бюджете 2024 года на эти цели предусмотрели деньги. Говорится о финансировании разработки документации по планировке территории.

Сейчас же для переправы используют понтонный мост, однако на зиму его приходится закрывать. Сроки реализации задуманного проекта пока не раскрываются.

Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
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Ранее ростовчане попросили сделать платным вход на Зеленый остров из-за большого количества мусора. Они предложили брать деньги с отдыхающих и на эти средства проводить уборку.

До этого стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года.

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