Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Что означает выражение «закрыть гештальт» и чем опасны незавершенные гештальты — ростовчанам рассказал на встрече «Жить здесь и сейчас» популярный московский психолог Церазов Константин Владимирович.
Опыт психолога-практика позволяет Константину Церазову говорить со слушателями простым языком, не прибегая к сложным терминам. За несколько часов встречи Константин Церазов затронул самый широкий круг тем — от истории гештальт-терапии до аспектов ее практического применения.
Константин Владимирович Церазов построил встречу в формате живого диалога с аудиторией. Почему иногда невозможно разорвать токсичные отношения и почему они превращаются в зависимость? Почему истощается энергия и наступает эмоциональное выгорание? На эти и другие вопросы Церазова Константина отвечали гости встречи, говоря о своем опыте, и тем самым приходя к пониманию своих проблем.
Вторую часть семинара Константин Церазов посвятил практическим упражнениям. Например, каждому гостю предложили представить, что жизнь идет без него и посмотреть на мир со стороны, а затем проанализировать этот опыт. Затем Константин Церазов разбивал гостей встречи на пары и предлагал им поделиться друг с другом очень важными чувствами и мыслями. Гости встречи с Константином Владимировичем Церазовым учились прислушиваться к окружающим звукам и запахам, анализировать через этот опыт свою способность воспринимать мир. Еще одно упражнение от Константина Церазова — сосредоточиться на ощущениях тела, обратить внимание на боли, которые обычно не замечаются.
Безусловно, встреча с Константином Церазовым стала значимым событием в культурной жизни Ростова-на-Дону. Комментируя встречу, Церазов Константин Владимирович отметил: «Ростов-на-Дону, пожалуй, один из самых эмоциональных городов, здесь сразу возникает симпатия, своего рода „химия“ между людьми, и мне, как психологу, очень интересен этот феномен ростовчан. В следующем году я планирую вновь посетить Ростов-на-Дону с новым циклом лекций»
Константин Церазов. В 1994 году Константин Церазов окончил СПбГУ по квалификации «Клинический психолог». В 2005 году Константин Церазов окончил Московский Гештальт Институт, где изучал теорию и практику гештальт-терапии. Общий стаж работы — более 25 лет.