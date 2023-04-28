Психолог Константин Церазов провел для ростовчан семинар «Жить здесь и сейчас»

Вторую часть семинара Константин Церазов посвятил практическим упражнениям. Например, каждому гостю предложили представить, что жизнь идет без него и посмотреть на мир со стороны, а затем проанализировать этот опыт. Затем Константин Церазов разбивал гостей встречи на пары и предлагал им поделиться друг с другом очень важными чувствами и мыслями. Гости встречи с Константином Владимировичем Церазовым учились прислушиваться к окружающим звукам и запахам, анализировать через этот опыт свою способность воспринимать мир. Еще одно упражнение от Константина Церазова — сосредоточиться на ощущениях тела, обратить внимание на боли, которые обычно не замечаются.