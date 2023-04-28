Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В пятницу, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Улицы города затопило дождем. Водители в соцсетях пишут, что шокированы последствиями непогоды. Они публикуют видео с дорог, где видно, что машины практически полностью погружаются в толщу воду во время движения.
Один из автомобилистов, например, назвал рекой улицу Малиновского. Он заснял на видео, как под водой почти полностью оказались маршрутка и машина сотрудников ДПС. Более того, вода на улице начала перехлестывать через разделительный бордюр. «Все, Малиновского перекрыто», — заключает автомобилист.
Также ростовчане сообщают, что, помимо, дождя на город обрушился град.