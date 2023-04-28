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«Река на Малиновского»: водители в Ростове шокированы последствиями ливня 28 апреля

28 апреля 2023, 12:30
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
«Река»: водители в Ростове шокированы последствиями ливня 28 апреля

Очевидцы сообщили о заблокированном движении по Малиновского из-за ливня в Ростове

Водители в Ростове шокированы дорожным коллапсом на улице Малиновского из-за мощного ливня 28 апреля, об этом они рассказали в соцсетях.

В пятницу, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Улицы города затопило дождем. Водители в соцсетях пишут, что шокированы последствиями непогоды. Они публикуют видео с дорог, где видно, что машины практически полностью погружаются в толщу воду во время движения.

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Один из автомобилистов, например, назвал рекой улицу Малиновского. Он заснял на видео, как под водой почти полностью оказались маршрутка и машина сотрудников ДПС. Более того, вода на улице начала перехлестывать через разделительный бордюр. «Все, Малиновского перекрыто», — заключает автомобилист.

Также ростовчане сообщают, что, помимо, дождя на город обрушился град.

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