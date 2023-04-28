Один из автомобилистов, например, назвал рекой улицу Малиновского. Он заснял на видео, как под водой почти полностью оказались маршрутка и машина сотрудников ДПС. Более того, вода на улице начала перехлестывать через разделительный бордюр. «Все, Малиновского перекрыто», — заключает автомобилист.