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Ростовчане заявили о появившихся водопадах из-за ливней днем 28 апреля

28 апреля 2023, 12:40
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о появившихся водопадах из-за ливней днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону из-за начавшихся ливней затопило дороги и появились мини-водопады, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

В данный момент из-за интенсивных осадков топит дороги и тротуары, под водой частично оказываются автомобили. Так, на улице Малиновского поднявшаяся вода начала просачиваться через отверстия в ограждениях на дорогах, что местных жителям напомнило водопады.

Сейчас на этой улице воды по колено, из-за чего водители просто прекращают движение и думают, что им делать дальше. Эта ситуация привела к серьезным пробкам, которым присвоили 9 баллов из 10.

Ростовчане заявили о появившихся водопадах из-за ливней днем 28 апреля
Видео: vk.com/etorostovnadonu
Привокзальную площадь и Сиверса затопило в Ростове-на-Дону днем 28 апреля
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«Классика жанра при сильном ливне», — написали пользователи в комментариях.

Согласно прогнозам, дожди должны прекратиться в ближайшее время, что поможет решить появившиеся проблемы.

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