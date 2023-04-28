Ростовчане заявили о появившихся водопадах из-за ливней днем 28 апреля

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В данный момент из-за интенсивных осадков топит дороги и тротуары, под водой частично оказываются автомобили. Так, на улице Малиновского поднявшаяся вода начала просачиваться через отверстия в ограждениях на дорогах, что местных жителям напомнило водопады.
Сейчас на этой улице воды по колено, из-за чего водители просто прекращают движение и думают, что им делать дальше. Эта ситуация привела к серьезным пробкам, которым присвоили 9 баллов из 10.
«Классика жанра при сильном ливне», — написали пользователи в комментариях.
Согласно прогнозам, дожди должны прекратиться в ближайшее время, что поможет решить появившиеся проблемы.