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Ростовчане заявили об утонувшей во время потопа женщине днем 28 апреля

28 апреля 2023, 19:32
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону во время потопа из-за начавшегося ливня утонула женщина, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что днем в пятницу, 28 декабря, подтопило сразу несколько улиц из-за осадков. Это привело к транспортным проблемам и серьезным пробкам.

По словам ростовчан, на пересечении Авиамоторной и Тульской утонула женщина, которая не заметила, что идет не по тротуару, а по водостоку.

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«Тут все затопило, в этом месте есть водосток, к которому идет плита и резко обрывается с тротуара. В результате женщину засосало и она не смогла выбраться», — заявили очевидцы.

Они добавили, что тело уже вытащили, на место прибыли сотрудники полиции. Информацию пока не подтвердили в региональном УМЧС, поэтому ее достоверность остается под вопросом.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших.

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