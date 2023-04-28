Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Напомним, что днем в пятницу, 28 декабря, подтопило сразу несколько улиц из-за осадков. Это привело к транспортным проблемам и серьезным пробкам.
По словам ростовчан, на пересечении Авиамоторной и Тульской утонула женщина, которая не заметила, что идет не по тротуару, а по водостоку.
«Тут все затопило, в этом месте есть водосток, к которому идет плита и резко обрывается с тротуара. В результате женщину засосало и она не смогла выбраться», — заявили очевидцы.
Они добавили, что тело уже вытащили, на место прибыли сотрудники полиции. Информацию пока не подтвердили в региональном УМЧС, поэтому ее достоверность остается под вопросом.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших.