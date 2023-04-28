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Ростовский урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки не справились с ливнем 28 апреля

28 апреля 2023, 13:25
Фото: /rostov-gorod.ru/
Ростовский урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки не справились с дождем 28 апреля
Вместо ливневых канализаций Ростову могут помочь приподнятые пешеходные переходы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как считает урбанист, ливневки в Ростове не справляются с потоками воды, потому что их нет.

«Сначала надо построить большие центральные коллекторы, их где-то делают. Потом от них нужны ответвления и в самом конце только, там, где ходят люди, поверхностный дренаж вдоль дорог. Задача сложная, долгая и дорогая. Мы не дождёмся», - уверен урбанист.

Артемий Зайцев добавил, что намного быстрее и дешевле было бы начать строить во всём городе приподнятые переходы.

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«Это одновременно решает две задачи - сухие ноги и снижение смертности на дорогах. Приподнятые переходы есть у нас на улице Пушкинской. И их можно делать везде на узких улицах», - рассказал урбанист.

При этом, по словам эксперта, на широких улицах придётся делать поверхностный дренаж до ливневой канализации, или до локальных колодцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, когда прекратится дождь в подтопленном городе.

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