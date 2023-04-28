Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как считает урбанист, ливневки в Ростове не справляются с потоками воды, потому что их нет.
«Сначала надо построить большие центральные коллекторы, их где-то делают. Потом от них нужны ответвления и в самом конце только, там, где ходят люди, поверхностный дренаж вдоль дорог. Задача сложная, долгая и дорогая. Мы не дождёмся», - уверен урбанист.
Артемий Зайцев добавил, что намного быстрее и дешевле было бы начать строить во всём городе приподнятые переходы.
«Это одновременно решает две задачи - сухие ноги и снижение смертности на дорогах. Приподнятые переходы есть у нас на улице Пушкинской. И их можно делать везде на узких улицах», - рассказал урбанист.
При этом, по словам эксперта, на широких улицах придётся делать поверхностный дренаж до ливневой канализации, или до локальных колодцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, когда прекратится дождь в подтопленном городе.