«Сначала надо построить большие центральные коллекторы, их где-то делают. Потом от них нужны ответвления и в самом конце только, там, где ходят люди, поверхностный дренаж вдоль дорог. Задача сложная, долгая и дорогая. Мы не дождёмся», - уверен урбанист.