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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

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Рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля

28 апреля 2023, 12:03
Фото: ВК" Это Ростов "
Рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 28 апреля, из-за ливней затопило рынок в микрорайоне Военвед, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что из-за начавшихся ливней сейчас массово топит дороги в городе. Это привело к девятибалльным пробкам и резкому росту цен на поездки в такси. 

Горожане рассказали о затопленном рыночном комплексе, куда дошла вода и добралась до магазинов. Пройти между торговыми рядами, чтобы не промокнуть, теперь не получится.

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Между тем, местные жители прячутся под крышами домов, так как не могут в таких условиях попасть домой. 

О том, как топит город в условиях непогоды, читайте по ссылке

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