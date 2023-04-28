Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Напомним, что из-за начавшихся ливней сейчас массово топит дороги в городе. Это привело к девятибалльным пробкам и резкому росту цен на поездки в такси.
Горожане рассказали о затопленном рыночном комплексе, куда дошла вода и добралась до магазинов. Пройти между торговыми рядами, чтобы не промокнуть, теперь не получится.
Между тем, местные жители прячутся под крышами домов, так как не могут в таких условиях попасть домой.
О том, как топит город в условиях непогоды, читайте по ссылке.