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Сильный ливень затопил Ростов, в день, когда уволился замглавы администрации по ЖКХ

28 апреля 2023, 16:24
Фото: TauchSport_Steininger/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове горожане тонут в лужах, власти возводят мосты, а чиновники уходят с постов
В администрации Ростова в отставку подал замглавы по вопросам ЖКХ по Алексей Пикалов, тем временем власти решили в следующем году приступить к строительству моста на Зеленый остров, а на город обрушился мощный ливень.

Отставка при странных обстоятельствах

Из администрации Ростова уволился заместитель главы, курировавший вопросы ЖКХ, Алексей Пикалов. Его отставку уже принял сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сообщается, что Пикалов покинул пост по собственному желанию. СМИ пишут, что причиной этому может быть уголовное дело о коррупции в «Ростгорсвете». Это муниципальное учреждение было подконтрольно Пикалову.

В администрации Ростова чиновник работал с 2020 года. До этого он успел отметиться как прокурор и судья в Новочеркасске.

Исполняющим обязанности Пикалова пока назначен директор Департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

Сообщается, что Пикалов покинул пост по собственному желанию. Сообщается, что Пикалов покинул пост по собственному желанию.
Сообщается, что Пикалов покинул пост по собственному желанию.
Фото: rostov-gorod.ru
Замглавы администрации Ростова Алексей Пикалов подал в отставку
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Мост на Зеленый остров

СМИ сообщили, что власти Ростова в следующем году хотят приступить к разработке документации для строительства моста через Дон к Зеленому острову. В бюджете города на следующий год уже предусмотрели деньги для разработки документации по планировке территории.

Сроки реализации самого проекта пока неизвестны.

Напомним, в настоящий момент на Зеленый остров можно добраться по понтонному мосту. Однако зимнее время года он не работает.

Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
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Реки из ливня и моря из луж

Днем пятницы, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Дождь быстро превратил в реки улицы города, автомобилисты массово застревали в лужах и на не асфальтированных дорогах.

Водители публиковали видео, как машины почти полностью погружались в воду. Вода перехлестывала через разделительный бордюр. Из-за непогоды пробки в городе достигли девяти баллов. В рекордные четыре раза выросли цены на такси.

Некоторые жители Ростова заявили, что ливень сопровождался градом размером с горох. Также очевидцы сообщили о подтоплении Привокзальной площади и домов на улице Шоссейной. Улицу Малиновского перекрыли из-за того, что она буквально ушла под воду.

Реки из ливня и моря из луж
Видео: RostovGazeta
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