Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Из администрации Ростова уволился заместитель главы, курировавший вопросы ЖКХ, Алексей Пикалов. Его отставку уже принял сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Сообщается, что Пикалов покинул пост по собственному желанию. СМИ пишут, что причиной этому может быть уголовное дело о коррупции в «Ростгорсвете». Это муниципальное учреждение было подконтрольно Пикалову.
В администрации Ростова чиновник работал с 2020 года. До этого он успел отметиться как прокурор и судья в Новочеркасске.
Исполняющим обязанности Пикалова пока назначен директор Департамента ЖКХ Алексей Пономарев.
СМИ сообщили, что власти Ростова в следующем году хотят приступить к разработке документации для строительства моста через Дон к Зеленому острову. В бюджете города на следующий год уже предусмотрели деньги для разработки документации по планировке территории.
Сроки реализации самого проекта пока неизвестны.
Напомним, в настоящий момент на Зеленый остров можно добраться по понтонному мосту. Однако зимнее время года он не работает.
Днем пятницы, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Дождь быстро превратил в реки улицы города, автомобилисты массово застревали в лужах и на не асфальтированных дорогах.
Водители публиковали видео, как машины почти полностью погружались в воду. Вода перехлестывала через разделительный бордюр. Из-за непогоды пробки в городе достигли девяти баллов. В рекордные четыре раза выросли цены на такси.
Некоторые жители Ростова заявили, что ливень сопровождался градом размером с горох. Также очевидцы сообщили о подтоплении Привокзальной площади и домов на улице Шоссейной. Улицу Малиновского перекрыли из-за того, что она буквально ушла под воду.