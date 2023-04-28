Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По словам Артема Белкова, ростовчанам, которых гроза застигла врасплох, следует укрыться в зданиях.
«Тем, кто остался дома, лучше и не выходить. Как правило, здания защищены от попадания молний, поэтому там безопаснее всего», - советует эксперт.
Главной опасностью на затопленной улице становится течение воды, мусор, который она несет и невидимые ямы или открытые люки.
«Прежде чем переходить затопленную улицу, обратите внимание на течение воды. Если оно ровное, то все в порядке, и нужно только следить, чтобы вас не сбила с ног какая-нибудь ветка. А вот места с бурным течением лучше обойти. Там может быть яма», - рассказывает Артем Белков.
Спасатель советует автомобилистам, оказавшимся на затопленном участке, перестроиться на обочину и переждать грозу, включив «аварийки».
Ранее RostovGazeta писала о том, что Привокзальную площадь и Сиверса затопило в Ростове-на-Дону днем 28 апреля.