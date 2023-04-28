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Спасатель рассказал, какая опасность угрожает жизням ростовчан из-за сильного ливня

28 апреля 2023, 12:37
Фото: 28.mchs.gov.ru
Спасатель рассказал, что делать ростовчанам во время потопа
Людям стоит избегать металлических предметов из-за угрозы стать мишенью для молнии, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

По словам Артема Белкова, ростовчанам, которых гроза застигла врасплох, следует укрыться в зданиях.

«Тем, кто остался дома, лучше и не выходить. Как правило, здания защищены от попадания молний, поэтому там безопаснее всего», - советует эксперт.

Главной опасностью на затопленной улице становится течение воды, мусор, который она несет и невидимые ямы или открытые люки.

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«Прежде чем переходить затопленную улицу, обратите внимание на течение воды. Если оно ровное, то все в порядке, и нужно только следить, чтобы вас не сбила с ног какая-нибудь ветка. А вот места с бурным течением лучше обойти. Там может быть яма», - рассказывает Артем Белков.

Спасатель советует автомобилистам, оказавшимся на затопленном участке, перестроиться на обочину и переждать грозу, включив «аварийки».

Ранее RostovGazeta писала о том, что Привокзальную площадь и Сиверса затопило в Ростове-на-Дону днем 28 апреля.

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