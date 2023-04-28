«Прежде чем переходить затопленную улицу, обратите внимание на течение воды. Если оно ровное, то все в порядке, и нужно только следить, чтобы вас не сбила с ног какая-нибудь ветка. А вот места с бурным течением лучше обойти. Там может быть яма», - рассказывает Артем Белков.