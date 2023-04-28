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Стали известны подробности звуков хлопков в Ростове-на-Дону вечером 27 апреля

28 апреля 2023, 05:19
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону услышали вечером в четверг, 27 апреля, звуки, которые похожи на хлопки, заявили они в соцсетях.

Жители Александровки рассказали, что громкие звуки появились примерно в 22.40 мск. Они были слышны в отдалении, поэтому сигнализации автомобилей не сработали.

Никто официальных комментариев по этому поводу не давал, в данный момент информация уточняется. Но ростовчане в комментариях написали, что видели салют на левом берегу, который мог стать причиной разносящихся громких звуков.

Жители в Ростове-на-Дону заявили о звуках хлопков вечером 27 апреля
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Другие предполагали, что это была репетиция парада Победы, появлялась и версия с переходящим на сверхзвук самолетом.

До этого в МЧС прокомментировали серию хлопков в городах Ростовской области в ночь на 25 марта.

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