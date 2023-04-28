Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Жители Александровки рассказали, что громкие звуки появились примерно в 22.40 мск. Они были слышны в отдалении, поэтому сигнализации автомобилей не сработали.
Никто официальных комментариев по этому поводу не давал, в данный момент информация уточняется. Но ростовчане в комментариях написали, что видели салют на левом берегу, который мог стать причиной разносящихся громких звуков.
Другие предполагали, что это была репетиция парада Победы, появлялась и версия с переходящим на сверхзвук самолетом.
До этого в МЧС прокомментировали серию хлопков в городах Ростовской области в ночь на 25 марта.