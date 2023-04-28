В пятницу, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Из-за дождя улицы города захватили огромные потоки воды, многие автомобилисты стали застревать в лужах и грязи на не асфальтированных дорогах. На этом фоне цены на такси взлетели в рекордные 4 раза в часы, которые не считаются час-пиком. Также пользователи отмечают недостаток водителей и долгое время ожидания машины.