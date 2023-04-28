rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Изображение материала

Такси в Ростове подорожало в 4 раза из-за мощного ливня 28 апреля

28 апреля 2023, 12:03
Фото: 1MI
В Ростове из-за сильного ливня цены на такси взлетели в 4 раза, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В пятницу, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Из-за дождя улицы города захватили огромные потоки воды, многие автомобилисты стали застревать в лужах и грязи на не асфальтированных дорогах. На этом фоне цены на такси взлетели в рекордные 4 раза в часы, которые не считаются час-пиком. Также пользователи отмечают недостаток водителей и долгое время ожидания машины.

Мощный ливень накрыл Ростовскую область: как выживают ростовчане
Узнать подробнее

Сейчас стоимость передвижения на такси в пределах одного района составляет порядка 500 рублей. Чтобы добраться в центр, жителям окраин нужно отдать 700 рублей. Поезда из Ростова в Батайск будет стоить около 1000 рублей.

Напомним, жители Ростова сообщают, что помимо ливня на город обрушился и град размером с горох.

Читайте также:
Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреляГрад размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреляСпасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
#Алина Заярная#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ливень#Ливень в Ростове#Ливень с градом затопил Ростов 28 апреля#Ростов-на-Дону#Цены на такси в Ростове
Подпишитесь
Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко неожиданно ушел в отставку с 27 апреля
Сегодня, 07:58
Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском
Сегодня, 08:22
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках
Сегодня, 07:27
В Ростове на всех праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов
Сегодня, 06:29
Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
Сегодня, 07:10