Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В пятницу, 28 апреля, на Ростов обрушился мощный ливень. Из-за дождя улицы города захватили огромные потоки воды, многие автомобилисты стали застревать в лужах и грязи на не асфальтированных дорогах. На этом фоне цены на такси взлетели в рекордные 4 раза в часы, которые не считаются час-пиком. Также пользователи отмечают недостаток водителей и долгое время ожидания машины.
Сейчас стоимость передвижения на такси в пределах одного района составляет порядка 500 рублей. Чтобы добраться в центр, жителям окраин нужно отдать 700 рублей. Поезда из Ростова в Батайск будет стоить около 1000 рублей.
Напомним, жители Ростова сообщают, что помимо ливня на город обрушился и град размером с горох.