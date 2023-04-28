Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В городе начались ливни с грозами, из-за чего перестали справляться ливневки. Ростовчане рассказали, что очень сильно потемнело и людям приходится прятаться.
«Стою под подъездом и не знаю, как идти домой, но кроссовки мои точно испорчены», — говорится в комментариях.
«Западный уже тонет», — предупреждают местные жители. В частности, на улице Зорге ливневки не смогли справиться с объемом поступающей воды, из-за чего затопило дороги.
Подобные ситуации происходят и в других частях города. В частности, на Военведе затопило территорию рынка.
Ранее канализационная река разлилась возле родника в Ростове-на-Дону.