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Улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля

28 апреля 2023, 11:42
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 28 апреля, начались подтопления территорий из-за непогоды, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

В городе начались ливни с грозами, из-за чего перестали справляться ливневки. Ростовчане рассказали, что очень сильно потемнело и людям приходится прятаться.

«Стою под подъездом и не знаю, как идти домой, но кроссовки мои точно испорчены», — говорится в комментариях.

Улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля
Видео: vk.com/etorostovnadonu
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«Западный уже тонет», — предупреждают местные жители. В частности, на улице Зорге ливневки не смогли справиться с объемом поступающей воды, из-за чего затопило дороги.

Подобные ситуации происходят и в других частях города. В частности, на Военведе затопило территорию рынка.

Ранее канализационная река разлилась возле родника в Ростове-на-Дону.

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