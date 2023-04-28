В Подмосковье 24–26 мая состоится Российский интернет-форум

По словам Сергея Гребенникова, директора РАЭК и организатора РИФ, в течение минувшего года мир был потрясен беспрецедентными вызовами и глобальными переменами. Для многих РИФ стал площадкой, на которой происходило формирование картины будущего российских ИТ. 2022 год показал, какое важное значение имеют обмен опытом и взаимопомощь в период турбулентности. Экономика Рунета, невзирая на множество опасений, выросла на 24%, хотя эксперты изначально предрекали рост на 11%. Для дальнейшего интенсивного развития необходимо достичь независимости от импорта и технологического лидерства. Для этого следует совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и постоянно производить что-то новое. Организатор форума выразил надежду на то, что событие 2023 года станет для ИТ-отрасли своего рода местом силы. «РИФ объединяет!» - подытожил он.