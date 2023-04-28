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В Подмосковье 24–26 мая состоится Российский интернет-форум

28 апреля 2023, 18:29
Фото: РАЭК
С 24 по 26 мая в Московской области пройдет 27-й Российский интернет-форум (РИФ-2023). Его ключевыми темами станут объединение ИТ-бизнеса и построение нового технологического будущего.

В роли организатора форума, который проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Инфопартнером РИФ является медиахолдинг 1MI.

Уже в течение нескольких лет РИФ становится площадкой для презентации достижений отрасли информационных технологий, обмена опытом, определения перспективных трендов будущего. На форуме обсуждаются вопросы развития экономики, базирующегося на новых технологиях и моделях управления экономикой и социально-политической сферой. Об этом информирует gorod55.ru.

По словам Сергея Гребенникова, директора РАЭК и организатора РИФ, в течение минувшего года мир был потрясен беспрецедентными вызовами и глобальными переменами. Для многих РИФ стал площадкой, на которой происходило формирование картины будущего российских ИТ. 2022 год показал, какое важное значение имеют обмен опытом и взаимопомощь в период турбулентности. Экономика Рунета, невзирая на множество опасений, выросла на 24%, хотя эксперты изначально предрекали рост на 11%. Для дальнейшего интенсивного развития необходимо достичь независимости от импорта и технологического лидерства. Для этого следует совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и постоянно производить что-то новое. Организатор форума выразил надежду на то, что событие 2023 года станет для ИТ-отрасли своего рода местом силы. «РИФ объединяет!» - подытожил он.

На РИФ в этом году обсудят вопросы технологического суверенитета, digital-маркетинга, E-com, кадрового устройства ИТ-отрасли, GameDev, EdTech, регулирования цифровых платформ и экосистем, импортозамещения в отрасли ИТ, МСП и стартапов, софта, медиа, телекома, искусственного интеллекта, цифрового дизайна, Mobile, управления цифровыми продуктами, а также тему цифровой трансформации традиционных сфер экономики, промышленности, госуправления и прочее.

Участниками РИФ по традиции станут топ-менеджеры крупнейших предприятий цифрового контура.

Российский интернет-форум (РИФ) начали проводить с 1997 года. Каждый год событие становится самым ожидаемым в ИТ-отрасли и объединяет в выездном трехдневном формате тысячи сотрудников и экспертов.РИФ-2023 состоится в привычном офлайн-формате в Московской области с 24 по 26 мая на площадке пансионата «Лесные дали» Управделами Президента Российской Федерации. РИФ уже много лет не перестает удивлять своими активностями и форматами: участники не только обсудят актуальные темы и получат доступ к полезному контенту, но и смогут посетить спортивные мероприятия, огромное количество деловых встреч и насладиться нетворкингом на природе.

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