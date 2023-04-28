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В рамках проекта «Содействие занятости» РАНХиГС проводит переподготовку специалистов

28 апреля 2023, 12:15
Фото: 1MI
В первом квартале 2023 года Банк России провёл опрос среди 14 000 работодателей, представляющих нефинансовый сектор. Выяснилось, что в целом ряде отраслей наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов.

Работодатели готовы стимулировать таких сотрудников материально и оказывать различные виды иной поддержки.

В рамках нацпроекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости», в котором участвует РАНХиГС. В его рамках граждане РФ могут получить дополнительное образование или пройти профессиональную переподготовку бесплатно, пишет newsnn.ru.

Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» могут: неработающие матери с детьми до 7лет, находящиеся в декрете женщины, отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; студенты последних курсов вузов или средних специальных учебных заведений, выпускники, не нашедшие работу, и ряд других категорий.

Всего академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ. Отмечается, что они подбираются в зависимости от потребностей локальных рынков труда и различаются в разных субъектах РФ. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций. Обучение доступно в очном и заочном формате.

Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов заявил, что работодатели ценят сотрудников, которые совершенствуют навыки и знания, необходимые для выполнения нестандартных задач. Особенно это актуально для узкопрофильных специалистов, которым требуется умение находить нелинейные способы достижения целей. Таким кадрам больше платят и работодатели готовы предоставлять им другие преимущества.

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