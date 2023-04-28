В рамках проекта «Содействие занятости» РАНХиГС проводит переподготовку специалистов

Всего академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ. Отмечается, что они подбираются в зависимости от потребностей локальных рынков труда и различаются в разных субъектах РФ. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций. Обучение доступно в очном и заочном формате.