В России заработала цифровая платформа для помощи нуждающимся

О запуске одной из механик Авито Пользы, проекте Знак Добра, было объявлено еще в начале года и за первый месяц поступили заявки от 100 фондов. В данный момент идет разработка правил по выбору организаций для проекта, чтобы в итоге остались лучшие, которые берут на себя ответственность за помощь инвалидам, пенсионерам, детям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.