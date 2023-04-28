В России заработала цифровая платформа для помощи нуждающимся

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В компании рассказали, что удвоят инвестиции в социальные и экологические инициативы к 2024 году. За 3 года общая сумма помощи превысит 100 миллионов рублей, из них почти 85 миллионов — пожертвования от пользователей и сотрудников компании.
Подборку социальных проектов, к которым могут присоединиться все желающие, можно найти на платформе. В том числе собрали все данные о поддержке отряду «ЛизаАлерт», активисты которого помогают в розыске пропавших людей. Также можно найти информацию о благотворительных проектах, экологическом счетчике, сборе вторсырья и волонтерской помощи.
Пользователи могут узнать, какие есть потребности у благотворительных фондов, а систематическую помощь уже получают 11 организаций. Чтобы попасть на платформу, необходимо кликнуть по баннеру, сториз или специальной плашке на главной странице сайта. На странице «О компании» и на мобильных устройствах для перехода необходимо нажать кнопку «Польза».
О запуске одной из механик Авито Пользы, проекте Знак Добра, было объявлено еще в начале года и за первый месяц поступили заявки от 100 фондов. В данный момент идет разработка правил по выбору организаций для проекта, чтобы в итоге остались лучшие, которые берут на себя ответственность за помощь инвалидам, пенсионерам, детям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Что касается сотрудничества с отрядом «ЛизаАлерт», то в прошлом году на Авито запустили интерактивную карту для помощи в поисках людей. Также пользователи оставили свыше 800 заявок на передачу инвентаря отряду. В рамках сотрудничества организации реализуют совместные образовательные проекты о безопасности в интернете, а добровольцам предоставляют размещение в квартирах в местах поисков и учений.
Всего к благотворительным проектам и механикам по сохранению природы присоединились на сайте свыше семи миллионов человек. А все пользователи являются участниками подсчета экологического вклада. Так, за 3 года за счет перепродажи вещей они сохранили 258,6 млрд кВт/ч энергии, 42,4 миллиона гектаров соснового леса, 63,8 миллиона тонн парниковых газов и 472 кубометра воды.
Добавим, что "Знак добра" - это помощь фондам и социальным организациям. При размещении объявлений пользователи могут пожертвовать сумму от 100 рублей в один из подключенных к программе благотворительных фондов.