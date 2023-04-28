Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
В сообщении отмечается, что из-за сильнейшего ливня в городе не зафиксировано «ситуаций, связанных с массовым нарушением систем жизнеобеспечения населения».
При этом 15 человек обратились в администрацию города с сообщением о том, что были частично затоплены территории, где они проживают.
На нейтрализацию последствий разгула стихии направлены аварийные службы. В том числе задействованы шесть 6 поисково-спасательных групп Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.
Владельцев авто предупредили в мэрии, что перекрыта улица Малиновская, для того, чтобы избежать аварийной обстановки.
Напомним, из-за сильных осадков 28 апреля были затоплены некоторые дороги и тротуары в Ростове.