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В Ростове ликвидируют последствия сильнейшего ливня 28 апреля

28 апреля 2023, 14:45
Фото: Rostov-gorod.ru
В Ростове ликвидируют последствия сильнейшего ливня 28 апреля
В Ростове устраняют все последствия сильного ливня с градом, который обрушился на город 28 апреля, сообщили в мэрии донской столицы.

В сообщении отмечается, что из-за сильнейшего ливня в городе не зафиксировано «ситуаций, связанных с массовым нарушением систем жизнеобеспечения населения».

При этом 15 человек обратились в администрацию города с сообщением о том, что были частично затоплены территории, где они проживают.

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На нейтрализацию последствий разгула стихии направлены аварийные службы. В том числе задействованы шесть 6 поисково-спасательных групп Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.

Владельцев авто предупредили в мэрии, что перекрыта улица Малиновская, для того, чтобы избежать аварийной обстановки.

Напомним, из-за сильных осадков 28 апреля были затоплены некоторые дороги и тротуары в Ростове.

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