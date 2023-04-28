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Published Сегодня, 12:18

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В Ростове-на-Дону рассказали, когда прекратится дождь в подтопленном городе

28 апреля 2023, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону рассказали, когда прекратится дождь в подтопленном городе
В Ростове-на-Дону примерно в 16 часов должен завершиться дождь, из-за которого подтопило дороги, сообщается в онлайн-сервисах прогноза погоды.

Напомним, что из-за начавшегося ливня большое количество дорог ушло под воду, что затрудняет проезд для автомобилистов. Из-за этого появились транспортные проблемы и серьезные пробки.

Стихия создала проблемы практически во всех зонах донской столицы, о чем сообщают горожане в соцсетях. Теперь стало известно, что дождь должен завершиться в 16 часов пятницы, 28 апреля.

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До конца дня должна сохраниться облачная погода, а температура воздуха упадет до 15 градусов. 

О том, что сейчас происходит в городе, читайте по ссылке. 

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