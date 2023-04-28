Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Напомним, что из-за начавшегося ливня большое количество дорог ушло под воду, что затрудняет проезд для автомобилистов. Из-за этого появились транспортные проблемы и серьезные пробки.
Стихия создала проблемы практически во всех зонах донской столицы, о чем сообщают горожане в соцсетях. Теперь стало известно, что дождь должен завершиться в 16 часов пятницы, 28 апреля.
До конца дня должна сохраниться облачная погода, а температура воздуха упадет до 15 градусов.
О том, что сейчас происходит в городе, читайте по ссылке.