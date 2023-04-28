В Ростове замначальника отдела полиции № 4 задержали по делу о полицейском ОПГ

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По предварительной информации, Моисеев может быть одним из участников преступной группы, в которую входят представители правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что в городском отделе полиции №4 по Ленинскому району прошел обыск, а также были задержаны глава отдела Дмитрий Шаповалов и еще двое сотрудников.
По пока непроверенной информации, задержанные имели отношение к преступной группировке, которая вымогала деньги у владельцев магазинов.
Всего по делу об организации ОПГ с участием полицейских проходит несколько десятков человек.
Официальной информации о задержаниях и обысках не поступало. Она уточняется.