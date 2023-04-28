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В Ростове замначальника отдела полиции № 4 задержали по делу о полицейском ОПГ

28 апреля 2023, 14:41
Фото: Карты Гугл
В Ростове замначальник отдела полиции № 4 задержали по делу о полицейском ОПГ
Заместитель начальника отдела полиции № 4 по Ленинскому району Ростова Сергей Моисеев был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает 161.ру со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, Моисеев может быть одним из участников преступной группы, в которую входят представители правоохранительных органов.

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Ранее стало известно, что в городском отделе полиции №4 по Ленинскому району прошел обыск, а также были задержаны глава отдела Дмитрий Шаповалов и еще двое сотрудников. 

По пока непроверенной информации, задержанные имели отношение к преступной группировке, которая вымогала деньги у владельцев магазинов.

Всего по делу об организации ОПГ с участием полицейских проходит несколько десятков человек.

Официальной информации о задержаниях и обысках не поступало. Она уточняется.

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