Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По информации «Ведомостей», на совещании в Минпромторге обсудили вопрос запрета упаковки и продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Инициаторы запрета объяснили это сложностью переработки такой упаковки, что приводит к частым поломкам оборудования.
«На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, однако предлагается рассмотреть возможные альтернативы такой упаковке, например, пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкую бумагу», — пишет издание.
Как отмечают эксперты, переход на более экологичные материалы является мировым трендом, однако ограничения должны вводиться постепенно.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее экономист рассказал, почему в Ростовской области резко подорожали продукты.