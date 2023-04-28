По информации «Ведомостей», на совещании в Минпромторге обсудили вопрос запрета упаковки и продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Инициаторы запрета объяснили это сложностью переработки такой упаковки, что приводит к частым поломкам оборудования.