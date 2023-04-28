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В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках

28 апреля 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках
В России, в том числе Ростовской области, могут ввести запрет на продажу овощей и фруктов в сетках, сообщают СМИ.

По информации «Ведомостей», на совещании в Минпромторге обсудили вопрос запрета упаковки и продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Инициаторы запрета объяснили это сложностью переработки такой упаковки, что приводит к частым поломкам оборудования.

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«На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, однако предлагается рассмотреть возможные альтернативы такой упаковке, например, пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкую бумагу», — пишет издание.

Как отмечают эксперты, переход на более экологичные материалы является мировым трендом, однако ограничения должны вводиться постепенно.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее экономист рассказал, почему в Ростовской области резко подорожали продукты.

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