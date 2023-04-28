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В Ростовской области под суд пойдет 17-летний парень, зарезавший собственную мать

28 апреля 2023, 15:37
Фото: moonhouse/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области будут судить 17-летнего подростка за убийство матери
Перед судом по обвинению в совершении убийства предстанет 17-летний житель Орловского района, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ростовской области.

Материалы на данный момент отправлены в суд. По информации следствия, подросток поссорился со своей матерью, схватил кухонный нож и ударил ее в область шеи, головы и туловища.

Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля текущего года. Сообщается, что женщина от нанесенных ей травм умерла.

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Следствием также установлено, что подросток страдал психическим заболеванием. Ему нужна специализированная помощь.

Ранее суд в Батайске прекратил дело об убийстве отцом собственного сына по неосторожности.

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