В Ростовской области под суд пойдет 17-летний парень, зарезавший собственную мать

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Материалы на данный момент отправлены в суд. По информации следствия, подросток поссорился со своей матерью, схватил кухонный нож и ударил ее в область шеи, головы и туловища.
Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля текущего года. Сообщается, что женщина от нанесенных ей травм умерла.
Следствием также установлено, что подросток страдал психическим заболеванием. Ему нужна специализированная помощь.
Ранее суд в Батайске прекратил дело об убийстве отцом собственного сына по неосторожности.