В РЖД опровергли связь между началом пожара под Курганом и движением тепловоза

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков рассказал об охваченных пожаром зданиях на станции Юрахлы в Варгашинском районе. В МЧС указали, что огонь затронул ряд хозпостроек, располагающихся в пределах 800 квадратных метров, в связи с чем решено было организовать превентивную эвакуацию граждан. Ландшафтный пожар охватил участок не менее 100 гектаров. Для тушения огня в зону ЧС прибыли пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В борьбе с очагами возгорания участвуют 40 человек и 15 пожарных машин.