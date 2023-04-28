rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Изображение материала

В РЖД опровергли связь между началом пожара под Курганом и движением тепловоза

28 апреля 2023, 16:03
Фото: 1MI
Поезда на участке Южно-Уральской железной дороги около охваченной пожарами деревни Юрахлы в Курганской области ходят в соответствии с привычным расписанием. Представители пресс-службы ЮУЖД отмечают, что никакой угрозы для инфраструктуры железнодорожного транспорта не наблюдается.

Как сообщает kikonline.ru, в своем комментарии пресс-служба также отрицает версию о том, что пожар вызвала искра от двигающегося по железнодорожным путям тепловоза.

Уточняется, что 28 апреля пожарный поезд со станции Курган прибыл в  деревню Юрахлы и начал помогать бороться с огнем около железной дороги на перегоне Варгаши – Кравцево работающим здесь подразделениям МЧС. При этом движение составов на данном участке продолжается по установленному ранее режиму.

Согласно сведениям, представленным пресс-службой, состав привез на место ЧС 180 тонн воды и необходимое для борьбы с огнем оборудование. При этом поезд начал заправлять водой  пожарные машины.

Кроме того, в тушении горящей травы в полосе отвода железной дороги на перегоне Курган – Утяк принимает участие и поезд со станции Шадринск.

В пресс-службе ЮУЖД особо отмечают, что линии железной дороги на данном участке электрифицированы. Поэтому версия о том, что возгорание произошло из-за искры от тепловозов, о чем писали некоторые новостные издания, неверна.

Пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги направляются на места локальных возгораний как в Курганской, так и в Челябинской области. Так, 27 апреля пожарный поезд со станции Златоуст был отправлен для поддержки подразделений МЧС в тушении пожара на перегоне Сыростан – Хребет. А поезд со станции Кропачево участвует в устранении огня в полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая – Мурсалимкино.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков рассказал об охваченных пожаром зданиях на станции Юрахлы в Варгашинском районе. В МЧС указали, что огонь затронул ряд хозпостроек, располагающихся в пределах 800 квадратных метров, в связи с чем решено было организовать превентивную эвакуацию граждан. Ландшафтный пожар охватил участок не менее 100 гектаров. Для тушения огня в зону ЧС прибыли пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В борьбе с очагами возгорания участвуют 40 человек и 15 пожарных машин.

Днем ранее в Курганской области также были зафиксированы отдельные масштабные пожары. В Кетовском округе и Кургане пришлось установить режим ЧС.

Подпишитесь
Сильный ливень затопил Ростов, в день, когда уволился замглавы администрации по ЖКХ
Сегодня, 16:24
Губернатор Голубев посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР
Сегодня, 16:16
Юрист Габович рассказал, как ростовчанам обжаловать повестку в военкомат
Сегодня, 15:43
Владелец ростовских отелей, подозреваемый в сокрытии налогов, записался в добровольцы
Сегодня, 15:34
Федерация поддержала идею донского парламента о единой поддержке для участников СВО
Сегодня, 16:40
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03