В РЖД опровергли связь между началом пожара под Курганом и движением тепловоза

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как сообщает kikonline.ru, в своем комментарии пресс-служба также отрицает версию о том, что пожар вызвала искра от двигающегося по железнодорожным путям тепловоза.
Уточняется, что 28 апреля пожарный поезд со станции Курган прибыл в деревню Юрахлы и начал помогать бороться с огнем около железной дороги на перегоне Варгаши – Кравцево работающим здесь подразделениям МЧС. При этом движение составов на данном участке продолжается по установленному ранее режиму.
Согласно сведениям, представленным пресс-службой, состав привез на место ЧС 180 тонн воды и необходимое для борьбы с огнем оборудование. При этом поезд начал заправлять водой пожарные машины.
Кроме того, в тушении горящей травы в полосе отвода железной дороги на перегоне Курган – Утяк принимает участие и поезд со станции Шадринск.
В пресс-службе ЮУЖД особо отмечают, что линии железной дороги на данном участке электрифицированы. Поэтому версия о том, что возгорание произошло из-за искры от тепловозов, о чем писали некоторые новостные издания, неверна.
Пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги направляются на места локальных возгораний как в Курганской, так и в Челябинской области. Так, 27 апреля пожарный поезд со станции Златоуст был отправлен для поддержки подразделений МЧС в тушении пожара на перегоне Сыростан – Хребет. А поезд со станции Кропачево участвует в устранении огня в полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая – Мурсалимкино.
Ранее глава Курганской области Вадим Шумков рассказал об охваченных пожаром зданиях на станции Юрахлы в Варгашинском районе. В МЧС указали, что огонь затронул ряд хозпостроек, располагающихся в пределах 800 квадратных метров, в связи с чем решено было организовать превентивную эвакуацию граждан. Ландшафтный пожар охватил участок не менее 100 гектаров. Для тушения огня в зону ЧС прибыли пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. В борьбе с очагами возгорания участвуют 40 человек и 15 пожарных машин.
Днем ранее в Курганской области также были зафиксированы отдельные масштабные пожары. В Кетовском округе и Кургане пришлось установить режим ЧС.