В ТПП состоялся форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Развитие рынка интеллектуальной собственности сдерживает в том числе недостаток средств у правообладателей. Президент ТПП Сергей Катырин предложил разработать поправки в Налоговый кодекс и освободить от налогообложения операции, которые связаны с выплатой авторского вознаграждения. Помимо этого, предлагается нарастить участие малого и среднего бизнеса в инновационных сферах. Для этого можно создать меры поддержки компаний, которые при разработке технологических решений привлекают небольшие предприятия в качестве субподрядчиков.