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В ТПП состоялся форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

28 апреля 2023, 09:39
В Торгово-промышленной палате состоялся международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век». Участники обсудили вопросы правовой охраны IT-разработок, защиты товарных знаков и патентов и медиацию в сфере интеллектуальных прав.

Развитие рынка интеллектуальной собственности сдерживает в том числе недостаток средств у правообладателей. Президент ТПП Сергей Катырин предложил разработать поправки в Налоговый кодекс и освободить от налогообложения операции, которые связаны с выплатой авторского вознаграждения. Помимо этого, предлагается нарастить участие малого и среднего бизнеса в инновационных сферах. Для этого можно создать меры поддержки компаний, которые при разработке технологических решений привлекают небольшие предприятия в качестве субподрядчиков.

Катырин выразил сожаление, что предприниматели в России мало разбираются в вопросах интеллектуальной собственности. При этом, отметил он, некоторые компании, имея в распоряжении собственные патенты, даже не держат их на балансе, хотя это может увеличить их капитализацию.

«Здесь предстоит большая работа по просветительству в этой области», — сказал он.

Говоря об этой проблеме, участники форума отметили, что в России недостаточно патентоведов, юристов, оценщиков. В стране действует лишь один институт интеллектуальной собственности. Востребованность в его выпускниках уже существует и будет только увеличиваться.

Итоги первого квартала текущего года на пленарном заседании озвучил руководитель Роспатента Юрий Зубов. По его словам, количество заявок на изобретения от российских заявителей выросло на 11%. В целом наблюдается негативный тренд на падение активности зарубежных инноваторов.

«Практически половину из заявок составляют университеты и научные учреждения. Видим хороший тренд, и не только в науке, но и в бизнесе, порядка 10% — это рост от коммерческого сектора, активизировался сектор МСП», — отметил он.

Ввиду того, что сфера интеллектуальной собственности достаточно конфликтная, вице-президент ТПП Вадим Чубаров считает важным развивать досудебную медиацию. Это урегулирование споров с помощью профессионального нейтрального посредника. Зная специфику конфликта, он поможет прийти сторонам к разрешению ситуации.

Сообщается, что после завершения мероприятия все предложения по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности направят в профильные ведомства.

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