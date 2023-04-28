В Железнодорожном районе Ростова привели в порядок места захоронений участников ВОВ

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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В данный момент продолжается подготовка к празднованию 78-ой годовщины Дня Победы, а участниками становятся представители молодежи. В четверг, 27 апреля, в рамках проекта Всероссийской акции «ТРУДКРУТ» в Железнодорожном районе организовали субботник на Верхне-Гниловском кладбище.
Объем работы был большой, так как из-за дождей начала активно расти трава. Всего на уборку вышли более 60 ростовчан, чтобы отдать дань памяти героям. К субботнику присоединились представители районной администрации, отдела по делам молодежи администрации города, студенческого патриотического клуба «Я горжусь!» ДГТУ, Совета ветеранов, а также активные жители территориальных самоуправлений района. В наведении порядка принял участие глава администрации Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко.
«После прошедших дождей начался активный рост травы. Работы предстояло очень много, но на субботник пришли более 60 человек из разных организаций и общественных движений. Совместными усилиями мы убрали территорию у 34 воинских захоронений и привели в порядок несколько памятников на территории кладбища», — рассказал он.
Напомним, что субботники на территории города проводятся регулярно, а присоединяются к ним большое количество местных жителей. Так, в апреле состоялся общеобластной субботник, участниками которого стали более четырех тысяч человек, несмотря на начавшийся дождь. В тот день активисты убрали в донской столице стихийные свалки, очистили от объявлений стены домов и опоры освещения, привели в порядок мемориалы и места воинских захоронений. Власти города выразили благодарность всем, кто присоединился к этой работе.
А в первом в этом году городском субботнике поучаствовали более двух тысяч граждан, он состоялся в рамках весеннего «Месячника чистоты». Тогда собравшиеся ликвидировали свалочные очаги, привели в порядок дворы, детские площадки, очистили фасады зданий и фонарные столбы от объявлений. Всего удалось вывезти свыше 300 тонн мусора и убрать более 700 тысяч квадратных метров территорий.