В Железнодорожном районе Ростова привели в порядок места захоронений участников ВОВ

«После прошедших дождей начался активный рост травы. Работы предстояло очень много, но на субботник пришли более 60 человек из разных организаций и общественных движений. Совместными усилиями мы убрали территорию у 34 воинских захоронений и привели в порядок несколько памятников на территории кладбища», — рассказал он.

Напомним, что субботники на территории города проводятся регулярно, а присоединяются к ним большое количество местных жителей. Так, в апреле состоялся общеобластной субботник, участниками которого стали более четырех тысяч человек, несмотря на начавшийся дождь. В тот день активисты убрали в донской столице стихийные свалки, очистили от объявлений стены домов и опоры освещения, привели в порядок мемориалы и места воинских захоронений. Власти города выразили благодарность всем, кто присоединился к этой работе.