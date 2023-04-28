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Вейпы запретили продавать детям в Ростовской области

28 апреля 2023, 14:21
Фото: Amos777eligius/cc by sa/wikimedia.org
Вейпы запретили продавать детям в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, запретили продавать вейпы несовершеннолетним, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документ уже подписал президент страны Владимир Путин. В результате несовершеннолетние теперь не смогут купить вейпы. 

Напомним, что Госдумой законопроект был принят 11 апреля, а 26 числа его одобрил Совет Федерации.

Жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что в основе инициативы лежит обеспокоенность здоровьем молодых людей, так как в подобных жидкостях есть тяжелые металлы.

Ранее жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов. Вместе с этим стало известно, что до 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской области.

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