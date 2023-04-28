Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Документ уже подписал президент страны Владимир Путин. В результате несовершеннолетние теперь не смогут купить вейпы.
Напомним, что Госдумой законопроект был принят 11 апреля, а 26 числа его одобрил Совет Федерации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что в основе инициативы лежит обеспокоенность здоровьем молодых людей, так как в подобных жидкостях есть тяжелые металлы.
Ранее жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов. Вместе с этим стало известно, что до 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской области.